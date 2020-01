Roger Federer détruit Filip Krajinovic pour la victoire no. 99!

N ° mondial 3 et le sextuple champion de l’Open d’Australie Roger Federer passe au troisième tour à Melbourne pour la 21e fois en autant d’apparitions, battant Filip Krajinovic 6-1, 6-4, 6-1 en une heure et 32 ​​minutes !

C’était une autre performance dominante du champion de 2017 et 2018, tirant 42 gagnants et seulement 14 erreurs directes pour avoir le dessus du début à la fin, remportant la 99e victoire à l’Open d’Australie après avoir fait ses débuts en 2000.

Le Suisse a perdu 19 points au service et n’a été cassé qu’une seule fois, assurant sept pauses sur 14 chances de faire pression sur Filip tout le temps et de sceller l’affaire en un rien de temps. Roger survolait le terrain dans le premier set, frappant 13 vainqueurs et quatre fautes directes et ne donnant que cinq points dans ses matchs pour augmenter la pression sur Krajinovic qui ne pouvait pas y faire face.

Federer a pris une pause dans le deuxième match lorsque Krajinovic a envoyé un revers long, offrant une autre pause avec un vainqueur du coup droit à 3-0 et un avantage de 5-0 après un vainqueur du coup droit au cinquième match après seulement 15 minutes!

Servant pour le set à 5-1, les Suisses ont fustigé quatre gagnants pour conclure le premier match en 20 minutes, faisant le meilleur départ possible et espérant plus de la même chose dans le reste de l’affrontement. Avec l’élan de son côté, Roger a forcé une erreur de Filip au début du deuxième set pour saisir une pause instantanée, perdant plus de chances dans le cinquième match et permettant au Serbe de reculer la pause à 3-4 après une erreur forcée du revers de Federer.

Restant concentré, Roger a obtenu une autre pause dans le neuvième match grâce à une terrible erreur de Krajinovic au filet, ramenant l’ensemble à la maison dans le prochain match pour prendre un énorme avantage après seulement 59 minutes de jeu. Filip a débuté le troisième set avec une double faute, accordant une pause à Roger et tombant 4-1 après une autre pause du Suisse qui a augmenté l’écart à 5-1 avec une prise à 15.

Servant à rester dans le match lors du septième match, le Serbe a subi une autre pause pour propulser le Suisse dans les 32 derniers, le vétéran ayant l’air vraiment vif après les deux premiers tours.