Roger Federer devance Hewitt et Verdasco en tant que marathonien ultime

À l’occasion de son 21e Open d’Australie, Roger Federer, âgé de 38 ans, a montré une fois de plus pourquoi il avait remporté six titres à Melbourne Park, en franchissant cinq obstacles pour atteindre la demi-finale en tant que l’un des plus anciens joueurs des Majors de l’ère Open.

Comme plusieurs fois auparavant, Roger a également battu d’autres records, devenant le premier joueur avec 15 demi-finales à Melbourne et aux Majors en général, améliorant son bilan à 102 victoires à Melbourne Park et délivrant deux incroyables victoires contre John Millman et Tennys Sandgren à ajoutez des moments plus mémorables à son album photo du Grand Chelem déjà incroyablement riche.

Entrant dans l’événement avec 45 victoires majeures en cinq sets, Roger a partagé le record de l’ère Open avec les deux autres guerriers Lleyton Hewitt et Fernando Verdasco, les laissant derrière pour se tenir seul sur ce record réservé aux hommes du marathon ultime.

Après ces rencontres avec Millman et Sandgren, Roger a maintenant joué 47 matchs à cinq avec les Majors, embrassant le premier à Wimbledon 1999 et luttant contre divers adversaires à chaque étape des quatre tournois les plus importants, en gagnant et en perdant pour en écrire un des histoires majeures les plus colorées de tous les temps qui l’ont mené vers 20 titres en 31 finales.

Au troisième tour, Federer a renversé la vedette locale John Millman 4-6, 7-6, 6-4, 4-6, 7-6 après des heures et trois minutes d’une bataille épique qui a gardé la foule sur la Rod Laver Arena sur le bord de leurs sièges tout le temps.

Millman a fait de son mieux pour répéter ce qu’il a fait contre Roger à l’US Open 2018, apprivoisant bien ses tirs et rebondissant de deux sets à un pour forcer un décideur où il avait une énorme chance de ramener la victoire à la maison, menant 8-4 dans le match nul.

En l’absence d’erreurs, Roger a réussi six points consécutifs pour franchir la ligne d’arrivée en premier, restant dans l’épreuve et face à un test d’obstacles encore plus important deux tours plus tard contre Tennys Sandgren. Dans un autre match de cinq sets qui a gardé le monde du tennis et les fans de Federer au bord de la panne, Roger a enregistré sept points de match au total dans le dixième match du quatrième set et à nouveau 3-6 lors du tie-break, réalisant l’un de ses plus retours spectaculaires dans une carrière malgré une performance terrible dans les sets deux et trois et une douleur continue à l’aine qui l’a presque renvoyé de l’événement.

Federer a survécu à tout cela pour assurer la 30e victoire sur le 47e match en cinq manches chez les Majors, restant dans la course au titre avant de perdre contre Novak Djokovic en demi-finale en sets consécutifs.