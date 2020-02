Roger Federer devance Ivan Ljubicic pour une troisième couronne consécutive à Dubaï

Après avoir conquis le monde du tennis en 2004, Roger Federer a également été la figure dominante du circuit ATP en 2005, remportant 81 des 85 matchs et remportant 11 titres pour laisser tous les rivaux à l’exception de Rafael Nadal loin derrière.

Le Suisse avait disputé six tournois avant le début de la saison sur terre battue, remportant 32 des 33 matches (la seule défaite de cette folle demi-finale de l’Open d’Australie face à Marat Safin) et conquérant Doha, Rotterdam, Dubaï, Indian Wells et Miami.

Dans quatre de ces six événements, Federer a dû jouer contre Ivan Ljubicic, le battant lors du match pour le titre à Doha, Rotterdam et Dubaï et à nouveau au quatrième tour à Indian Wells en deux sets serrés qui offraient une chance de pause au total!

Federer a éclipsé Ljubicic à Doha tandis que cet affrontement à Rotterdam s’est avéré beaucoup plus difficile, Roger l’emportant dans le bris d’égalité décisif pour soulever le trophée. Le 27 février, Roger et Ivan se sont également rencontrés en finale à Dubaï et les Suisses ont remporté une victoire de 6-1, 6-7, 6-3 en deux heures et 16 minutes, célébrant le troisième titre consécutif et la 15e victoire ligne à cet événement.

Le double champion en titre a connu un début de campagne chancelant, battant Ivo Minar et Juan Carlos Ferrero lors du bris d’égalité décisif, sauvant deux balles de match contre l’Espagnol et évinçant Mikhail Youzhny et Andre Agassi plus confortablement pour la place dans la 33e finale ATP.

Là, il a gagné près de 20 points de plus que Ljubicic, maîtrisant l’adversaire au deuxième service et repoussant cinq chances de pause sur sept pour maintenir la pression sur le Croate qui n’a pas pu le supporter malgré un effort solide.

Roger a remporté 26 des 41 points au retour du deuxième service et converti cinq des sept occasions de pause pour contrôler le rythme dans les sets qu’il a gagnés, émergeant au sommet de la 16e finale consécutive de l’ATP après avoir subi la dernière défaite à Gstaad en juillet 2003!

Federer a eu plus de gagnants et moins d’erreurs directes, ayant le dessus dans les échanges les plus courts et les rallyes de milieu de gamme pour laisser Ivan derrière et devenir le seul joueur avec trois couronnes de Dubaï consécutives. Le Suisse a dû creuser profondément dès le début, repoussant trois occasions de pause dans le troisième match avant de ramener le match à la maison avec un tir au but pour contourner un revers immédiat.

Ljubicic a perdu des points dans le match suivant et s’est finalement cassé lorsque son revers a atterri longtemps, envoyant Federer 3-1 et tombant 5-1 derrière après un terrible coup droit au sixième match. Le Suisse a assuré un set avec une erreur forcée quelques minutes plus tard, se déplaçant 6-1 devant et espérant plus de la même chose dans le reste de la rencontre.

Ivan a pulvérisé une erreur de revers au début du deuxième set pour perdre à nouveau le service et pousser Roger plus près de la ligne d’arrivée, repoussant un autre point de rupture dans le troisième match pour éviter un désastre complet. Cela lui a donné beaucoup de confiance, revenant au huitième match après un vainqueur de revers qui n’a pas répondu à Federer, sauvant également une balle de match à 5-6 dans le tie-break avec un bon service et le volant 8-6 avec une profonde retour qui a forcé une erreur de Roger.

Le champion en titre est resté concentré, interrompant le deuxième match de la manche décisive après 40-0, pour gaspiller des points de jeu et subir une pause quelques minutes plus tard après une double faute pour garder Ljubicic du côté positif du tableau des scores.

De retour à 4-3, Federer a remporté le rallye de 20 tirs pour saisir la pause cruciale avec un vainqueur en coup droit, terminant le match avec une prise à 15 minutes plus tard et entamant une grande célébration du troisième titre consécutif dans le désert lorsque Ivan n’a pas rendu son service.