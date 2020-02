Roger Federer devance John McEnroe sur une liste exclusive à Dubaï

Un an après avoir perdu le titre de Dubaï contre Tomas Berdych qui l’a renversé en demi-finale, Roger Federer a rebondi pour réclamer la sixième couronne dans le désert le 1er mars 2014, venant d’un set down pour battre le Tchèque 3-6, 6-4, 6-3 et remportez un trophée indispensable!

Les Suisses avaient eu du mal à faire face aux meilleurs joueurs du monde au cours de la dernière année et demie, remportant un seul tournoi après Cincinnati 2012 et entrant à Dubaï en tant que numéro un mondial. 8, son pire classement depuis novembre 2002!

Roger a débuté l’action avec une victoire de 6-1, 6-4 sur Benjamin Becker, perdant seulement 12 points au service et dépassant le sommet avec trois interruptions de service. Il a dû travailler beaucoup plus dur contre Radek Stepanek, cependant, donnant un service quatre fois dans un triomphe de 6-2, 6-7, 6-3 après plus de deux heures, prévalant de huit pauses pour définir le quart de finale avec un autre Tchèque Lukas Rosol.

Cette fois, Federer était plus efficace, ayant besoin de 58 minutes pour conclure la rencontre 6-2, 6-2 et avancer dans sa neuvième demi-finale à Dubaï, économisant de l’énergie pour des matchs plus difficiles. Là-bas, Federer est venu d’un set down pour détrôner le monde non.

2 Novak Djokovic 3-6, 6-3, 6-2, jouant de mieux en mieux au fur et à mesure que le match progressait et assurant la place en finale où il avait une chance de venger cette défaite en demi-finale contre Berdych de l’année précédente. L’affrontement a duré deux heures et Roger a décroché la 12e victoire en 18 rencontres contre Tomas, vainqueur de leurs deux précédents matchs, surmontant un lent départ pour franchir la ligne d’arrivée en premier et célébrer le titre.

Les deux joueurs ont eu du mal à trouver le premier service et nous avons vu dix chances de pause de chaque côté, avec Roger repoussant sept de ceux-ci et gagnant quatre pauses pour l’emporter et remporter le premier titre ATP depuis Halle en juin dernier. Federer a ouvert une première avance avec une pause amoureuse à 1-1, mais Tomas est resté calme, tirant la pause après quelques minutes et en délivrant une autre pour se déplacer 4-2 et s’installer dans un excellent rythme.

Servant pour le set à 5-3, Berdych a décroché un gagnant de service pour saisir le premier match et se rapprocher de sa première couronne de Dubaï. Federer a repoussé deux points de rupture dans le cinquième match du deuxième set avec des as, mais son coup droit est allé longtemps sur le troisième pour envoyer à Tomas un set et une pause, sans possibilité d’erreurs supplémentaires s’il voulait émerger au sommet.

Le Suisse a riposté lors du match suivant lorsque Berdych a marqué un revers et a maintenant l’élan, réclamant les huit derniers points du set pour le sceller avec une pause dans le dixième match pour un 6-4, mettant en place un décideur où il était le favori maintenant.

Tomas a sauvé trois chances de pause au début du troisième set et a obtenu le sien lors du match suivant, refusé par un coup droit de Federer qui a pris la décision décisive avec une pause qui l’a propulsé 3-1 devant.

Roger a cimenté la pause avec une retenue à 15, mais n’a pas été aussi efficace la prochaine fois qu’il a servi, repoussant deux points de rupture pour rester en tête et créant deux balles de match au retour à 5-2. Tomas a fait de son mieux pour les sauver et prolonger le match avant que Federer n’ait tenu à 15 ans avec un vainqueur de service lors du prochain match pour conclure le triomphe et restaurer la couronne de Dubaï qu’il avait perdue il y a un an.