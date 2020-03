Roger Federer dévoile de nouvelles chaussures «THE ROGER» pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Le maestro suisse Roger Federer a plongé dans le nouveau spectre du monde des affaires en tant qu’investisseur en novembre 2019. Il a acheté une participation lucrative, qui valait provisoirement de 50 à 100 millions d’euros, dans une société de chaussures zurichoise appelée On.

Cependant, jusqu’à présent, il utilisait des chaussures Nike sur le circuit professionnel. Mais pour les Jeux de Tokyo 2020, Federer envisage On footwear. Les chaussures exclusivement conçues par Federer seront appelées «THE ROGER» ou «ROGER».

De plus, Federer retrouvant son logo «RF» de Nike, les chaussures «THE ROGER» devraient porter sa marque. Avec les connaissances techniques de Federer sur les chaussures et avec l’étiquette «RF», les chaussures devraient être idéales pour un tennis «poétique» et un jeu de jambes ballétique sur le court.

Clubbing tous les paramètres ci-dessus, tout exciterait simplement la base de fans de Federer pour acheter ces chaussures. Et du point de vue commercial, la société On bénéficiera probablement le plus de son produit «THE ROGER».

Depuis qu’il est devenu professionnel en 1998, Nike le sponsorise. Aussi, lors de son séjour sur le circuit junior, le géant américain s’occupait de ses vêtements.

Mais en 2018, comme le contrat avec Nike l’a conclu, Federer a signé un contrat de 300 millions de dollars avec la marque asiatique Uniqlo. Cependant, Nike le soutient toujours avec des chaussures.

«Je continuerai à porter des chaussures Nike» – Roger Federer

On ne fabrique pas de chaussures de tennis, et il y a quelques mois, Federer a déclaré qu’il poursuivrait son aventure avec Nike. Mais quand On est tout équipé pour offrir des chaussures de tennis parfaites, les Suisses ne voudraient pas faire de transition.

«Actuellement, je continuerai à porter des chaussures Nike sur le terrain. À un moment donné, une fois, quand je ne serai plus un joueur actif, je porterai certainement une chaussure On également sur le terrain, mais d’ici là, nous avons suffisamment de temps pour développer un tel modèle », a déclaré Federer à FAZ Sport.

Jusqu’à la sortie des chaussures «THE ROGER», le contrat entre Nike et Federer sera en vigueur. Mais lors de son lancement, probablement après Wimbledon 2020, le champion majeur à 20 reprises passera à On.