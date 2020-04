Roger Federer dévoile l’un des trois meilleurs moments de sa carrière

Roger Federer, lors d’une interview pour Eurosport, a évoqué certains des souvenirs les plus importants de sa carrière, notamment à l’Open d’Australie. Federer a évoqué des moments surprenants comme la défaite contre Arnaud Clément en 2000 ou le titre remporté en 2004 en finale contre Marat Safin.

Roger a également évoqué les défaites et notamment la finale perdue en 2009 contre son rival de longue date, Rafael Nadal. Roger a pleuré à la fin de ce match, lors de la cérémonie de remise des prix, en disant: “Dieu, ça me tue.”

Huit ans plus tard, en 2017, Federer s’est vengé de ce que le Maestro suisse considère comme l’un des trois moments les plus importants de sa carrière professionnelle. Federer a joué à l’Open d’Australie 2017 en tant que tête de série no. 17. Il n’a pas commencé comme favori au début du tournoi et c’est pourquoi il a déclaré: “J’ai été contraint de sauter la majeure partie de 2016 en raison d’une blessure et je n’étais pas non plus préparé pour une victoire.

C’était quelque chose de spécial, aussi parce qu’il est arrivé en finale contre Nadal et après des années d’abstinence de victoires dans les tournois du Grand Chelem. “Federer a également déclaré:” À la fin de ce match, j’ai montré à tout le monde ce que ce succès signifiait pour moi et moi. souviens-en encore aujourd’hui.

Ce fut une victoire très spéciale pour moi! “Lors de l’Open d’Australie 2017, Roger a également remporté Wimbledon 2017 et l’Open d’Australie 2018, obtenant son 20e Chelem. De Melbourne 2017, il a remporté un total de 15 tuiles en 21 finales jouées, dont également 4 ATP Masters 1000. Ces dernières années, il a également disputé sa 12e finale à Wimbledon, perdant un match incroyable contre Novak Djokovic.