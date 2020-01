Roger Federer dévoile sa tenue à l’Open d’Australie

N ° mondial 3 Roger Federer est prêt à embrasser son 21e Open d’Australie. La star suisse a décidé de sauter la première Coupe ATP, s’entraînant à son domicile à Dubaï et s’envolant tôt pour Melbourne pour tester les courts et ajuster ses coups avant le premier Major de la saison.

Confiant quant à son jeu après une autre saison de haut niveau en 2019, Federer poursuivra la septième couronne à l’Open d’Australie, cherchant à élargir l’écart à Rafael Nadal et Novak Djokovic dans la course GOAT après que l’Espagnol et le Serbe se soient emparés de deux Majeurs chacun dans l’année derrière nous.

À l’âge de 38 ans, Roger était capable de livrer un tennis impressionnant en 2019, remportant quatre trophées et dépassant la marque magique de 100 titres ATP en tant que deuxième joueur de l’ère Open après Jimmy Connors. Federer a conquis Dubaï, Miami, Halle et Bâle, étendant son record en tant que plus ancien champion du Masters 1000 et jouant bien aux Majors également.

Après la demi-finale à Roland-Garros, Federer était le finaliste de son bien-aimé Wimbledon, gaspillant deux balles de match contre Novak Djokovic dans ce match épique pour le titre et cherchant à se battre pour la couronne notable à nouveau sous, surtout après la défaite de l’année dernière. à Stefanos Tsitsipas au quatrième tour.

L’éternelle Suisse fera la 21e apparition record à l’Open d’Australie, jouant à Melbourne pour la première fois en 2000 et ne manquant plus jamais le premier Major de la saison. Federer a conquis l’événement en 2004, 2006, 2007, 2010, se préparant à devenir le plus grand joueur de l’histoire de l’Open d’Australie avant de perdre du terrain la saison suivante, revenant plus fort en 2017 et 2018 pour se tenir sur six Norman Brookes Challenge Cup trophées.

Le dernier tournoi ATP de Roger a eu lieu en novembre lors des finales ATP, atteignant la demi-finale pour la 16e fois en 17 apparitions avant de s’incliner face à Stefanos Tsitsipas en deux sets. Après cela, Roger Federer a fait le tour avec Alexander Zverev en Amérique du Sud et au Mexique, terminant l’année à Hangzhou et travaillant dur sur les préparatifs pour 2020.

C’est ce que Roger Federer portera à Melbourne à partir du 20 janvier.