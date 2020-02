Roger Federer dévoile ses projets de vacances pour l’Afrique

Roger Federer et le continent africain ont un lien profond. Après le récent événement caritatif record «Match in Africa», Federer a parlé de sa passion pour la terre. Il a également évoqué les lieux et pays qu’il souhaite visiter.

Roger Federer et ses racines africaines

Né à Bâle, en Suisse, Roger y a vécu toute sa vie. Mais il détient également un passeport sud-africain avec le passeport suisse. Il se trouve que sa mère, Lynette Federer (née Durand) est originaire de la province de Gauteng en Afrique du Sud.

Fondation Roger Federer

Il ne fait aucun doute que Roger Federer apprécie cette connexion, la chérit même. En tant que philanthrope, l’un de ses principaux objectifs a été de soutenir l’éducation et l’athlétisme des enfants en Afrique. Cela ressort clairement de l’initiative «Match for Africa» lancée par la Fondation Roger Federer depuis 2010.

Mais qu’en est-il des autres choses fascinantes sur le pays et le continent?

Federer a voyagé en Afrique du Sud à quelques reprises quand il était enfant, mais en grandissant, il s’est retrouvé tellement à court de temps. Ce n’est pas surprenant étant donné le calendrier chargé de l’ATP World Tour. Le tennis est l’un des seuls sports de haut niveau dans lesquels la saison dure environ 11 mois par an.

Sur le thème du tourisme en Afrique du Sud, Roger a été invité à savoir ce qu’il fallait vivre dans le pays pour vraiment le connaître. (Veuillez noter que l’extrait ci-dessous est la traduction anglaise d’une interview en allemand)

«Avant tout, vous devez prendre votre temps. Je voyagerais non seulement en Afrique du Sud, mais j’essaierais également de visiter des pays comme la Namibie, le Botswana ou le Zimbabwe. Bien sûr, vous ne pouvez pas manquer un safari, c’est unique. Et le Cap est depuis longtemps un hotspot mondial. »

Le maestro suisse a également mentionné que lui et sa femme, Mirka, devaient se rendre au Cap de Bonne-Espérance le lendemain, car elle n’y était jamais allée.

«Nous voulons également visiter les vignobles. Soit dit en passant, je ne suis jamais allé à Table Mountain. C’est un must, donc je le garde comme une bonne raison de revenir ici bientôt. »

On dirait bien que Federer a tout compris. il semble avoir déjà quelques plans en place pour sa retraite. Espérons juste que ce soit encore loin.