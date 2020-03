Roger Federer devrait changer les dates de la Coupe Laver pour tenir compte du rééchelonnement du coronavirus de l’Open de France

Le monde du tennis ne choisira pas la Laver Cup plutôt que l’Open de France si elle devenait un choix en raison du rééchelonnement du coronavirus, a déclaré le capitaine de la Fed Cup suisse Heinz Guenthardt.

L’Open de France a suscité la controverse en changeant unilatéralement les dates de septembre après que son calendrier traditionnel de mai ait été compromis par l’épidémie de coronavirus.

Cela a particulièrement bouleversé Roger Federer, dont la Laver Cup devra désormais se dérouler en plein Grand Chelem.

Cependant, il a été amené à changer ses plans – car il acceptera qu’il ne peut pas rivaliser avec Roland Garros pour attirer l’attention des joueurs.

“Non, certainement pas”, a déclaré Guenthardt à Tages Anzeiger lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Federer serait réticent à reporter la Laver Cup.

«Je ne peux pas non plus imaginer que Federer insiste sur la date de la Laver Cup.

«Si vous aviez le choix en tant que fan de tennis: Laver Cup ou Roland Garros, lequel choisiriez-vous?

«A Paris, 128 hommes et 128 femmes jouent dans le seul champ principal, en plus des qualifications et des doubles.

«Il y a environ une douzaine de joueurs à la Laver Cup. L’ATP est une association de joueurs, elle doit agir en conséquence.

“D’autant plus que les joueurs des grades inférieurs dépendent désormais de l’argent de l’Open de France.”

