Roger Federer a pris un peu de temps après son match record au Cap contre Rafael Nadal pour dîner au restaurant Camps Bay Salsify au Roundhouse. Federer a passé samedi soir au restaurant avec sa famille.

Salsify at The Roundhouse est actuellement classé numéro 8 du pays. Federer a vaincu son rival rival Rafael Nadal dans le match en trois sets Match en Afrique 6-4, 3-6, 6-3. La fréquentation officielle, record du monde, a été confirmée à 51 954.

Le match a permis de recueillir plus de 3,5 millions de dollars pour la Fondation Roger Federer. La série Match for Africa est un ensemble récurrent de matchs d’exhibition de tennis organisés par la légende suisse Roger Federer pour collecter des fonds pour la Fondation Roger Federer.

Dans l’exposition, Federer participe à un match en simple contre un autre joueur de haut niveau, chaque match recueillant plus de 1 000 000 $ à l’appui de programmes éducatifs et sportifs pour les enfants en Afrique. Le premier match pour l’Afrique a eu lieu dans la Suisse natale de Federer contre Nadal.

En commençant par le Match pour l’Afrique 4, les joueurs ont également participé à un match de double où ils s’associent chacun avec une célébrité. Federer s’est associé à Bill Gates cette fois au Cap, tandis que Nadal s’est associé à Trevor Noah.

Selon les Eat Out Mercedes-Benz Restaurant Awards 2019, Salsify (Camps Bay, Cape Town) était n ° 8 sur la liste et était un nouvel entrant sur la liste. Eat Out l’a décrit comme “Construit sur la base d’une cuisine moderne et classique, Ryan Cole a créé une expérience culinaire raffinée à l’intérieur d’un monument national.”