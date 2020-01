Roger Federer, Djokovic & Serena Williams s’illuminent sous la pluie

Roger Federer, Novak Djokovic, Serena Williams et Naomi Osaka étaient des lumières sur la pluie à Melbourne, au jour 1 de la Open d’Australie 2020, une édition particulière pour ce qui se passe avec les incendies à travers l’Australie. Federer, Djokovic, Serena et Osaka ont atteint le deuxième tour du premier Chelem de la saison, avec des victoires convaincantes.

Matteo Berrettini, Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas, Ashleigh Barty, Sofia Kenin, Caroline Wozniacki et Petra Kvitova ont également atteint le deuxième tour. Cori Gauff a éliminé Venus Williams. Hors également Denis Shapovalov et Borna Coric.

De nombreux matchs ont été reportés au jour 2 en raison de la pluie qui a compromis le premier jour de l’Open d’Australie: tous les matchs en plein air en cours, qui se joueront en super mardi, ont été annulés. Seuls ceux qui ont joué sous les trois toits rétractables ont réussi à mettre fin à leurs matchs.

Greg Rusedski, ancien finaliste de l’US Open, a parlé des Big Three et de leurs chances en Slams: «Je pense que nous devrions toujours mettre Djokovic, Nadal et Federer en favoris, mais les performances de Stefanos Tsitsipas aux finales de l’ATP à Londres étaient incroyables.

Peut-être que si un tournoi de Slam est remporté par quelqu’un d’autre qu’un Big Three, ce sera peut-être Tsitsipas. Je l’aime”. Que pensez-vous des tenues de Grigor Dimitrov et Serena Williams? Le Bulgare et l’Américain ont surpris leur apparence; Le costume de Dimitrov est très original, tout comme la tenue portée par Serena.

Sûrement les tenues les plus originales et amusantes du tournoi! Piotr Wozniacki a parlé de la retraite de sa fille Caroline: “Je savais qu’elle pensait déjà à la retraite et je pense qu’elle a pris la bonne décision.

Ce ne sera pas facile pour elle de quitter tout cela, un sport qui la suit depuis plus d’une décennie et dont il a reçu tant de résultats positifs. Je dois être honnête, je pensais que Caroline aurait déjà pris sa retraite à 25-26 ans.

Au lieu de cela, ses meilleures années ont été les années suivantes. Je souhaite qu’elle puisse prendre sa retraite de la meilleure façon. “Demain Sur le terrain Rafael Nadal et Maria Sharapova.