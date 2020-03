Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Juan Martin del Potro, Stan Wawrinka, Gael Monfils, Nick Kyrgios et les autres: le tir qui passe est un mélange de puissance athlétique, de vitesse, d’agilité, d’esprit clair et de tactique. Les plus grands joueurs de tennis de l’ATP Tour nous ont souvent donné des coups de passes incroyables, pour sortir de rallyes compliqués et gagner des points presque impossibles.

Voici le meilleur de ces dernières années.