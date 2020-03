Roger Federer domine Andre Agassi pour atteindre la première finale

La prochaine star Roger Federer n’a pas pu trouver son A-game à Indian Wells Masters 1000 lors des trois premiers voyages dans le désert, remportant seulement trois matchs et espérant une meilleure manche en 2004. En mars, Roger est revenu au premier Masters 1000 événement de la saison en tant que n ° mondial.

1 et l’un des favoris pour le titre, passant environ quatre heures et 20 minutes sur le terrain lors des quatre premières rencontres et abandonnant 15 matchs en huit sets pour s’emparer de ses adversaires et affronter en demi-finale le champion 2001 Andre Agassi sur Le 20 mars.

C’était la sixième rencontre entre les vainqueurs majeurs et le troisième triomphe consécutif pour Federer qui a prévalu 4-6, 6-3, 6-4 en une heure et 53 minutes pour la place lors de la première finale d’Indian Wells. Le Suisse a livré de meilleurs chiffres derrière le deuxième service et repoussé cinq chances de pause sur six pour augmenter la pression sur l’Américain qui s’est cassé une fois dans les sets qu’il a perdus pour terminer sa descente en demi-finale.

Federer a eu plus de gagnants et d’erreurs directes, offrant une approche agressive et forçant plus d’erreurs de la raquette d’Agassi à franchir la ligne d’arrivée en premier, ayant le dessus dans les rallyes les plus courts mais aussi les plus avancés pour sceller l’affaire en un peu moins de deux heures sous l’ébullition Soleil californien.

Roger s’est montré amoureux lors du premier match et a répété cela à 1-1 avec un vainqueur de service, Agassi faisant de même pour égaliser le score à 2-2 en un rien de temps. Soudainement, Federer a frappé une double faute pour subir une pause à 15 dans le cinquième match, se retrouvant 4-2 à la suite d’une autre prise confortable d’André qui a tout fait correctement jusqu’à présent.

L’Américain a tenu après deux buts dans le huitième match et a assuré le premier match avec un vainqueur en crosscourt à 5-4 après une demi-heure. Ne créant aucune chance de pause dans le premier set, Federer a pris un meilleur départ dans le set numéro deux, volant le service d’Agassi à 15 dans le deuxième match après un retour profond que le vétéran n’a pas réussi à contrôler.

Le jeune a pulvérisé une erreur de coup droit dans le cinquième match pour offrir une chance de pause à son adversaire, le repoussant avec un gagnant de service et ramenant le match à la maison avec un service non retourné pour prolonger l’écart à 4-1. Un autre service puissant a poussé le Suisse 5-2 vers le haut, servant pour le set à 5-3 quand Agassi a gagné une autre chance de pause qui aurait pu prolonger le set pour lui.

Roger lui a forcé une erreur pour le repousser, sécurisant le set grâce à une erreur de revers de l’Américain pour amener un décideur. Là, André a survécu à des occasions de pause dans le premier match pour éviter un revers précoce, sentant à nouveau la pression à 2-2 mais toujours fort pour ouvrir une avance de 3-2.

Dans le huitième match, le joueur à domicile a eu une énorme occasion de ramener la victoire à la maison après avoir obtenu un point de rupture à la suite d’un coup droit croisé en coup droit. Roger est resté concentré et a sauvé les deux chances de pause avec les vainqueurs de coup droit, égalisant le score à 4-4 avec un vainqueur de service et prenant quatre points consécutifs au retour pour saisir la pause décisive qui l’a envoyé plus près de la ligne d’arrivée.

Le Suisse a émergé au sommet après une prise en main lors du match n ° 10 pour établir le dernier affrontement contre Tim Henman lors de son quatrième match pour le titre Masters 1000.