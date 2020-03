Roger Federer domine Jarkko Nieminen pour la deuxième finale de Dubaï

Roger Federer a remporté la première couronne de Dubaï en 2003, battant Jiri Novak dans le match pour le titre pour sceller l’accord sans perdre un set. Quatre mois plus tard, le jeune Suisse a conquis Wimbledon pour soulever la première couronne majeure à l’âge de 21 ans, ayant une chance de devenir le numéro un mondial.

1 couple de semaines plus tard, mais en attendant l’année prochaine pour obtenir le trône ATP. Cela s’est produit un jour après avoir remporté son premier titre de l’Open d’Australie, embrassant un calendrier chargé en février 2004 et retournant en Europe juste après Melbourne pour mener la Suisse contre la Roumanie en Coupe Davis.

Tim Henman a stoppé Roger en quart de finale à Rotterdam et le Suisse a eu le temps de se reposer et de se rendre à Dubaï où il était le champion en titre. Un mois après l’avoir battu à Melbourne, Roger a affronté Marat Safin au premier tour et est resté sur le terrain pendant deux heures, repoussant neuf des 11 chances de pause de rester en contact et prenant les deux pauses pour l’emporter en deux sets.

Au deuxième tour, Federer a battu Tommy Robredo 6-3, 6-4 en une heure et 28 minutes pour rester dans la course au titre, réalisant le cinquième triomphe sur l’Espagnol en autant de matchs et prenant les 11 sets contre un autre jeune prometteur sur le tour.

Le 5 mars, Roger a affronté un autre jeune pistolet, Jarkko Nieminen, le renversant pour la cinquième fois en deux sets, tout comme Robredo deux jours plus tôt. Le Suisse a perdu le service une fois et a effectué trois pauses qui l’ont gardé en sécurité dans le set numéro deux, mais seulement après avoir repoussé les points de set lors du set tie break précédent, y ayant prévalu et marchant vers la ligne d’arrivée pour la place lors de la deuxième finale consécutive à Dubaï.

La première pause a eu lieu lors du cinquième match, Federer créant une chance de pause avec un smash gagnant et le convertissant après une erreur de revers du Finlandais qui lui a envoyé 3-2 devant. Sur le coup, Jarkko est revenu en amour avec un coup droit sur le vainqueur de la ligne dans le prochain match, servant bien dans le reste du set et créant deux points de set à 6-4 dans le tie-break suite à une double faute de Roger.

Les Suisses ont repoussé ces deux points de set avec une frappe courageuse et un autre à 6-7, volant l’ouvreur avec un vainqueur en crosscourt au revers deux points plus tard pour un coup de pouce massif. Un vainqueur de retour en coup droit a poussé Federer 2-0 dans le set numéro deux et tout était autour de lui dans les matchs restants, se déplaçant vers le haut avec un coup droit en bas de la ligne gagnant 5-2 pour réserver la place en finale contre Feliciano Lopez.