Roger Federer domine Jiri Novak pour remporter sa première couronne à Dubaï

Douze mois après ses débuts à Dubaï en 2002, Roger Federer était de retour dans le désert en tant que joueur du top 10 et champion du Masters 1000, se classant parmi les favoris et battant Jiri Novak 6-1, 7-6 le 2 mars 2003. , pour son sixième titre ATP.

La saison précédente a été très réussie pour le jeune Suisse, qui a remporté trois couronnes ATP et fait son entrée dans l’élite dix par jour après avoir conquis le premier trophée Masters 1000 à Hambourg en mai, fixant des objectifs encore plus élevés en 2003 lorsqu’il a obtenu sa première couronne du Grand Chelem à Wimbledon .

Roger a perdu au quatrième tour de l’Open d’Australie contre David Nalbandian en cinq sets avant de marquer deux victoires en Coupe Davis et un titre ATP à Marseille, mettant fin à la séquence de victoires avec la défaite en demi-finale contre Max Mirnyi à Rotterdam.

Ne prenant aucun repos, Roger s’est envolé pour Dubaï où il était le tête de série devant Marat Safin, Jiri Novak et Tim Henman, face à Irakli Labadze au premier tour et remportant une victoire 6-3, 6-3 en 63 minutes. Federer a perdu le service une fois et a battu Irakli quatre fois pour la place au cours des 16 derniers matchs où il a renversé un Allemand Maximilian Abel 6-4, 7-5 en 80 minutes après avoir converti trois occasions de pause.

Hicham Arazi a réussi à battre Roger à deux reprises en quart de finale, le Suisse répondant avec quatre bons matchs retour pour se rendre en demi-finale où il a renvoyé Ivan Ljubicic 6-3, 6-2 en 55 minutes. Ivan n’a gagné que huit points au retour et Roger a marché vers la ligne d’arrivée avec trois pauses sur son décompte, préparant la rencontre finale avec la troisième tête de série Jiri Novak.

Il s’agissait de leur septième rencontre sur le Tour (le Tchèque a été le premier joueur à battre Roger Federer à Wimbledon en 1999) et Federer a forgé un triomphe de 6-1, 7-6 en une heure et 16 minutes malgré un record de 39%. ! Novak n’a créé que deux occasions de pause, convertissant les deux mais se cassant quatre fois des neuf opportunités offertes à Roger, tombant 7-2 dans le bris d’égalité pour envoyer le jeune au-dessus et vers le sixième titre ATP.

Federer était le joueur le plus agressif sur le terrain et cela lui a valu la victoire, ayant l’avantage dans le milieu de gamme et les échanges les plus étendus de franchir la ligne d’arrivée en premier et de soulever la première couronne de Dubaï. Jiri a pulvérisé une erreur de coup droit dans le deuxième match pour connaître un revers précoce, se retrouvant 5-1 à terre lorsque Roger l’a brisé pour la deuxième fois dans le sixième match.

Servant pour le premier match, Federer a fustigé un vainqueur du coup droit pour un 6-1, semblant bien ramener la victoire à la maison en un rien de temps. Novak a rebondi au début du deuxième set, brisant Roger après un long rallye dans le deuxième match mais ne restant devant que quelques minutes, alors que Federer a reculé quelques minutes plus tard pour effacer le déficit.

Le Suisse n’était pas dans un bon rythme après ce solide set d’ouverture, donnant un coup de coeur à la piste 3-1 mais revenant avec un coup droit au match suivant pour rester du côté positif du tableau de bord. Novak a sauvé une chance de pause à 5-5 pour atteindre le bris d’égalité que Federer a réclamé 7-2 après un vainqueur en crosscourt en revers, célébrant le deuxième titre ATP 500 après Vienne l’automne dernier.