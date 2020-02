Roger Federer domine Marat Safin pour remporter son deuxième titre majeur

En 2003, Roger Federer a adopté un calendrier chargé après avoir disputé 95 matchs, remportant sa première couronne majeure à Wimbledon et la Masters Cup à Houston. Le jeune Suisse a eu la chance de devenir le numéro un mondial. 1 à Montréal mais Andy Roddick a gâché la fête, même s’il était déjà clair que cela arriverait tôt ou tard.

Federer a dû attendre le 2 février de l’année prochaine pour monter sur le trône de l’ATP, après avoir décroché le deuxième trophée du Grand Chelem à l’Open d’Australie un jour plus tôt. Dans le dernier match, le joueur de 22 ans a battu Marat Safin 7-6, 6-4, 6-2 en deux heures et 15 minutes pour la première couronne à Melbourne Park, lors de son cinquième voyage à terre.

Le Russe a raté une grande partie de la saison 2003 en raison d’une blessure, arrivant à Melbourne au 86e rang mais confiant en son jeu et en ses capacités pour jouer à nouveau à un niveau élevé. Un ancien finaliste a produit du tennis de première classe pour atteindre le match de titre, battant le champion en titre Andre Agassi et la tête de série Andy Roddick, mais perdant trop d’énergie dans ces rencontres avant la confrontation finale.

Safin a remporté six matchs, mais le problème pour lui réside dans le fait qu’il a perdu neuf sets au total, dont cinq contre les Américains mentionnés lors des deux tours précédents, se tenant à peu près fini et dépoussiéré lorsque Roger a réclamé le premier set dans l’égalité. Pause.

Ils ont tous les deux eu du mal à trouver le premier service, mais Federer a dû jouer contre seulement trois chances de pause, abandonner le service deux fois et augmenter la pression sur Safin tout le temps, gagnant pas moins de 18 chances de pause et en saisissant cinq pour ramener la victoire à la maison en deux sets. .

Roger avait un net avantage sur les points les plus courts, produisant beaucoup de dégâts avec son service en plein essor et un coup droit initial qui laissait Marat sans réponse. Malgré sa fatigue, le Russe avait un avantage mince dans le milieu de gamme et des échanges plus longs, mais cela ne suffisait pas pour lui donner un résultat plus favorable, face à trop de points de rupture pour avoir une chance contre un rival aussi fort.

Safin a connu un excellent départ, brisant Roger lors du troisième match lorsque le Suisse a réussi un coup droit facile pour se retrouver devant. Federer n’a pas eu à chasser le résultat trop longtemps, repoussant quelques minutes plus tard avec une attaque en coup droit solide que Safin n’a pas réussi à contrôler, offrant une autre pause dans le sixième match pour prendre une avance de 4-2.

Marat était là pour concourir, cependant, tirant la pause dans le prochain match quand il a forcé l’erreur de Roger avec son revers de marque sur le tir de ligne que le Suisse ne pouvait pas gérer. Safin était dans toutes sortes de problèmes lors du dernier match du set, venant d’un 40-15 pour repousser deux points de set et mettre en place le bris d’égalité qui a commencé avec quatre mini-pauses consécutives.

Federer a pris le contrôle après cela, remportant le set avec un coup droit sur la ligne gagnante au dixième point et gagnant un coup de pouce massif qui a laissé Safin fatigué presque sans aucune chance de faire un retour. Le niveau de tennis a baissé un peu dans le set numéro deux et c’est Federer qui a saisi la première pause à 2-2, tenant à l’amour après cela pour cimenter la pause et prendre le contrôle total.

Marat a cassé sa deuxième raquette du match après une double faute dans le septième match qui a donné à Roger une autre chance de pause, le Russe trouvant en quelque sorte le moyen de rester ininterrompu et d’éviter un déficit de double pause. Malgré l’occasion qu’il a perdue, Roger a navigué à travers ses matchs de service, ayant également le dessus sur le retour et créant trois points de set à 5-3.

Safin les a tous repoussés mais n’a pu que prolonger le set pour un autre match, alors que Roger a tenu à nouveau l’amour dans le dixième match pour marquer le set 6-4 et se rapprocher de la ligne d’arrivée. Rien ne semblait fonctionner pour le Russe qui a dû céder le service dans le troisième match du troisième set, sauvant les trois premières chances de pause avec une excellente frappe de balle avant de tomber sur le quatrième lorsque son revers a trouvé le filet.

Avec la victoire en vue, Roger a accordé trois points au service dans le match suivant, mais a fini par conserver une avance de 3-1, remettant la pression sur Safin qui pouvait voir des écrits clairs sur le mur quand il a de nouveau été brisé en jeu. cinq.

Roger a prolongé l’avantage avec un glorieux vainqueur du coup droit, scellant l’affaire lorsque Marat a pulvérisé une erreur de coup droit à 2-5, célébrant le deuxième titre du Grand Chelem en sept mois et le premier à l’Open d’Australie qui a fait de lui le meilleur joueur du monde.