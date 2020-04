Roger Federer domine Rafael Nadal dans une finale mémorable

Une rivalité incroyable entre Roger Federer et Rafael Nadal a débuté le 28 mars 2004, lorsque l’Espagnol de 17 ans a battu le numéro un mondial. 1 en deux sets consécutifs à Miami, réalisant l’une des plus grandes surprises de la saison malgré avoir déjà atteint le top 40.

Douze mois plus tard, ils atteignent la finale à Miami et Roger l’emporte après une bataille titanesque, évincant Nadal 2-6, 6-7 (4), 7-6 (5), 6-3, 6-1 en trois heures et 43. minutes dans ce qui a été l’une des meilleures finales de l’ATP au cours des 20 dernières années.

Ce fut la première finale du Masters 1000 pour Nadal, devenant le deuxième plus jeune finaliste de cette série après Michael Chang et ayant tout en main jusqu’au milieu du troisième set, menant 6-2, 7-6, 4-1 devant Roger a commencé l’un des meilleurs retours en carrière.

Le Suisse a pris le troisième set tie break et a joué de mieux en mieux au fur et à mesure que le match progressait pour soulever le premier Miami Masters et également un “Sunshine Double” après avoir remporté Indian Wells deux semaines plus tôt. Roger a gagné seulement sept points de plus que son rival et était à deux points de perdre dans le dixième match du troisième set et également dans le tie-break où Nadal avait un avantage de 5-3 et un service pour un 6-3 et des points de match possibles , ce qui ne s’est jamais produit.

Federer a remporté quatre points d’affilée pour voler le set à un moment charnière de toute la rencontre puisqu’il n’a perdu que quatre matchs dans les sets quatre et cinq pour marcher vers la ligne d’arrivée et s’emparer de la couronne de la jeune fille en Floride. Étonnamment, l’Espagnol était au même niveau que le Suisse dans les points les plus courts tandis que Roger prenait la tête dans les échanges de milieu de gamme, restant également en contact dans les rallyes les plus longs qui lui ont finalement valu le triomphe.

Nadal a défendu son deuxième service plus efficacement mais a dû jouer contre 13 occasions de pause, se cassant à sept reprises, dont les trois derniers matchs de service du match. Federer a donné cinq fois plus de neuf occasions (quatre dans le premier set seulement) offertes à Nadal, même s’il faut dire qu’il a élevé son niveau après le troisième set, délivrant la fureur du coup initial et gardant la pression de l’autre côté. du filet tout le temps.

C’était le 18e triomphe consécutif de Roger en finale de l’ATP et la 22e victoire consécutive, également le 48e lors des 49 derniers matchs pour une domination complète sur le reste du peloton! Nadal a pris le meilleur départ possible après une pause lors du premier match lorsque Roger a envoyé un revers long, confirmant la pause avec un vainqueur de service dans le deuxième match pour s’installer dans un bon rythme.

Federer n’avait pas encore trouvé ses tirs et devait jouer contre deux autres chances de pause dans le cinquième match, les sauvant avec un vainqueur de service et un autre avec une volée pour éviter un revers encore plus grand. L’Espagnol tirait sur tous les cylindres, marquant la deuxième pause à 4-2 après une double faute de Federer et servant pour le set lors du prochain match.

Tenir amoureux a poussé Rafa 6-2, cherchant plus de la même chose dans le reste de l’affrontement dans ce qui était sa plus grande finale ATP dans une jeune carrière. Les choses sont allées de mal en pis pour le monde non. 1 qui s’est encore brisé au début du deuxième set après une mauvaise reprise de volée, se laissant beaucoup de travail à faire dans les matchs restants.

Il a réagi rapidement et a retiré la pause lors du match suivant avec un gagnant de retour, gagnant l’élan qui l’a conduit vers une autre pause dans le quatrième match pour une avance de 3-1. Roger a eu une grande chance de sceller le set avec une autre pause dans le huitième match, mais a raté un smash de routine qui aurait pu lui coûter cher s’il avait perdu le match à la fin.

Ce tir a tout changé et, soudainement, Nadal était vivant et donnait des coups de pied, revenant en arrière dans le match neuf avec un gagnant de coup droit avant de faire face à deux points de set dans le prochain match. Roger a raté une volée facile sur le premier et Rafa a sauvé le second pour sortir de prison et égaliser le score à 5-5, rassemblant l’élan et les vibrations positives avant de se diriger vers un bris d’égalité.

Là, Nadal a tiré deux vainqueurs des deux ailes pour monter de 5 à 2 et le deuxième set était entre ses mains lorsque Roger a marqué un coup droit au 11e point, prenant deux énormes sets pour aimer mener et se tenir à un set du premier Masters. 1000 couronne.

Un joueur de 18 ans avait les cordes de la rencontre fermement entre ses mains après avoir décroché un vainqueur en crosscourt au revers dans le quatrième match qui l’a poussé 3-1 devant, bien que ce soit le dernier point de rupture auquel Roger serait confronté dans le reste de la rencontre, un fait essentiel dans son retour exceptionnel!

Rafa a sauvé une chance de pause quelques minutes plus tard pour augmenter l’avantage et à deux matchs du triomphe lorsque Federer a finalement trouvé un certain rythme au retour pour revenir en arrière dans le septième match et éliminer le déficit. En regardant vers la ligne d’arrivée, Nadal a fait exploser un as pour repousser une occasion de pause à 4-4, envoyant le set dans un tie-break où toute la pression était sur Roger qui n’avait pas de place pour les erreurs.

Malgré cela, Nadal a forgé une avance de 5-3 après une erreur de coup droit de Federer qui était maintenant à deux points de la défaite. Gardant sa concentration sur un niveau élevé, le Suisse a attaqué avec son coup droit pour récupérer la mini-pause et éviter de faire face à des balles de match, égalisant le score à 5-5 avec un courageux vainqueur.

Soudain, sa position sur le terrain avait l’air beaucoup mieux, frappant un vainqueur fracassant pour une avance de 6-5 et remportant le set lorsque Rafa a pulvérisé une erreur de revers, rattrapant les quatre derniers points pour rester dans la course au titre. Après avoir raté cette dernière poussée qui l’aurait envoyé au-dessus, Nadal a commencé à perdre du terrain et a inscrit un revers pour laisser tomber le service dans le quatrième match du troisième set, ce qui a pratiquement marqué le début de sa fin!

Federer a navigué à travers ses matchs de service et a saisi le set avec un vainqueur de volée en coup droit lors du match neuf pour un 6-3 et le décideur à venir où il était clairement le favori. Rafa a perdu un point de jeu dans le troisième match du set final et Roger a trouvé le moyen de le briser avec un coup droit sur le vainqueur de la ligne qui a scellé le sort de l’Espagnol.

Rafa ne pouvait rien faire dans les matchs retour et Federer avait le dessus dans chaque segment du match, créant un avantage de 4-1 avec une autre pause dans le cinquième match. Servant à rester dans le match à 1-5, Rafa a de nouveau perdu son service et Roger a commencé une grande célébration de ce qui avait été l’une des victoires les plus importantes de ses premières années, tout cela après avoir été si près de perdre le match en deux sets. .

Nadal gagnerait les cinq prochains affrontements contre le plus grand rival, bien que cette défaite nuirait définitivement car il n’a jamais réussi à aller jusqu’au bout à Miami et à remporter le rare grand titre qui lui manque dans sa collection, perdant quatre finales à Miami au total.