Roger Federer domine Rafael Nadal pour atteindre la finale

Face à face pour la première fois à Miami 2004, Roger Federer et Rafael Nadal s’étaient poussés aux limites dans les années à venir, se battant pour les titres les plus notables et laissant tous leurs rivaux loin derrière. Tout a changé en 2011 lorsque Novak Djokovic leur a pris le trône, délivrant l’une des plus belles saisons de l’histoire du tennis et espérant plus de la même chose en 2012 également.

Le Serbe a remporté le titre à l’Open d’Australie au début de la nouvelle saison et était également le favori à Indian Wells, avec Federer et Nadal qui étaient également en demi-finale. Sorti de nulle part, Isner a prévalu sur Novak et deux grands rivaux ont été laissés pour déterminer l’autre finaliste au 28e chapitre de leur rivalité.

Un mois et demi plus tôt, Rafa était le vainqueur de l’Open d’Australie, mais c’était le résultat différent à Indian Wells, avec Roger revendiquant un triomphe de 6-3, 6-4 en une heure et 32 ​​minutes pour le dixième triomphe sur l’Espagnol. .

Roger a lutté un peu contre Milos Raonic et Thomaz Bellucci avant de trouver le rythme contre Juan Martin del Potro, gardant cet élan contre Rafa également pour se qualifier pour la finale. L’Espagnol a pris deux pauses mais il avait besoin de plus pour rester compétitif après une performance médiocre derrière le tir initial, perdant 46% des points dans ses jeux et subissant quatre pauses pour propulser Roger.

Contrairement à la plupart de leurs rencontres, Federer a trouvé le moyen de dominer Nadal dans les rallyes plus prolongés, tirant près de 30 vainqueurs et 25 erreurs directes pour contrôler le rythme et garder les points sur sa raquette. D’un autre côté, Rafa a à peine touché dix vainqueurs et s’est senti mal à l’aise sur le terrain, cherchant la solution pour renverser la vapeur mais perdant en deux sets et propulsant Federer dans la première finale dans le désert en six ans.

Face à deux points de rupture dans le premier match du match, Roger a apporté des armes lourdes pour les repousser et les ramener à la maison avec quatre vainqueurs consécutifs, volant le service de Rafa dans le deuxième match après un net vainqueur au filet après quelques revers solides comme le roc qui ont été toujours la clé de ses affrontements avec l’Espagnol.

Nadal s’est tenu amoureux au quatrième match et a obtenu deux occasions de pause dans le suivant, convertissant le premier pour revenir du côté positif du tableau de bord et effacer un revers précoce. Les Suisses se sont montrés amoureux lors du septième match après un vainqueur de service et ont pris une pause dans le suivant à la suite d’une erreur de revers de Nadal, se déplaçant devant et assurant le premier match avec quatre vainqueurs du match neuf pour un 6-3 dans des conditions venteuses.

Ils ont travaillé en faveur de Roger et le Suisse s’est emparé d’une pause amoureuse dans le troisième match du deuxième set, cimentant la pause avec un coup droit pour ouvrir un écart de 6-3, 3-1. En survolant le terrain, Federer a décroché un autre vainqueur de coup droit pour créer des chances de pause dans le cinquième match, refusé par Rafa qui a décroché quatre points consécutifs pour une prise qui l’a gardé dans un déficit de pause.

Poussant fort sur le retour, Roger a saisi cette deuxième pause dans le septième match, servant à la victoire dans le prochain match avant que Rafa ne recule d’une pause avec un coup droit croisé qui prolongeait ses chances. L’Espagnol a tenu dans le neuvième match pour forcer Federer à servir pour la victoire après une pause, avec le Suisse produisant la balle de match avant que la pluie n’arrête l’action au pire moment possible pour lui.

Restant calme, Roger a décroché un vainqueur du service une fois qu’ils ont continué à conclure l’accord et à avancer dans une finale tant attendue dans le désert.