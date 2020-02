Roger Federer éclipse son décompte de Wimbledon avec une profonde descente de l’Open d’Australie

Depuis le début du tennis moderne, les tournois majeurs ont été les plus prestigieux, surtout après l’aube de l’ère Open en 1968 et une situation moins chaotique que dans les décennies précédentes. L’Open d’Australie, Roland Garros, Wimbledon et l’US Open ont été les événements les plus décorés de notre sport et un champ de bataille pour certains des matchs les plus incroyables et épiques sur cette piste de gloire que représente chaque trophée majeur.

Sachant cela, chaque victoire majeure compte, comme pour ceux des étoiles supérieures et inférieures qui recherchent des prix et des points notables, rêvant de battre les joueurs au-dessus d’eux et de survivre au moins la première semaine de la compétition.

Pourtant, seuls les joueurs les plus performants de l’ère Open ont été capables de produire un bon résultat après l’autre lors d’un seul tournoi majeur, avec huit d’entre eux remportant au moins 70 triomphes lors de certains des quatre événements les plus importants du calendrier.

Jimmy Connors, Roger Federer et Rafael Nadal sont les seuls à avoir compté pour plus de 80 victoires, Connors remportant 84 victoires à Wimbledon et 98 à l’US Open, n’en ayant besoin que de deux pour passer cette barre magique de 100. Rafael Nadal y parviendra. à Roland-Garros dans un an ou deux, debout à 93 en ce moment et ne subissant que quelques pertes à Paris au cours des 15 dernières années, avec 12 trophées à son actif.

Pourtant, Roger Federer est classé au-dessus de tous, réalisant son 100e triomphe à Wimbledon l’année dernière (101 au total) et ajoutant plus de carburant à ce record à l’Open d’Australie cette semaine, devenant le seul joueur avec au moins 100 victoires majeures à deux différents événements!

Jouant à Melbourne Park pour la 21e fois, Federer a décroché cinq victoires pour améliorer son bilan à 102 victoires à l’Open d’Australie, dépassant son exploit de Wimbledon après avoir été très régulier au cours des années, se qualifiant pour la 15e demi-finale. temps dans une carrière, qui est un autre record sur sa liste.

À l’âge de 38 ans, Roger est toujours capable de réaliser des victoires passionnantes et de rivaliser avec des adversaires plus jeunes, battant Steve Johnson, Filip Krajinovic, John Millman (traîné 8-4 dans le bris d’égalité), Marton Fucosvics et Tennys Sandgren (enregistré sept matchs points) pour atteindre le record avant de perdre contre Novak Djokovic en deux sets.

Federer aura l’occasion de ramener Wimbledon au sommet de sa liste en juillet, remportant huit trophées au All England Club et perdant deux balles de match lors de la finale de l’année dernière contre Novak Djokovic.