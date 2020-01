Roger Federer écope d’une amende de 3 000 $ pour obscénité audible contre Tennys Sandgren

Roger Federer, 20 fois champion majeur, quittera l’un des quatre tournois les plus importants avec moins d’argent qu’il n’en a gagné seulement pour la deuxième fois de sa carrière, condamné à une amende de 3000 $ pour avoir utilisé une obscénité audible en quart de finale de l’Open d’Australie.

Face à Tennys Sandgren, Roger a dû sauver sept balles de match dans le quatrième set avant de l’emporter 6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3 en trois heures et 31 minutes pour passer à la 15e demi-finale à Melbourne. De retour en finale de l’US Open 2009, Federer a également été pénalisé pour avoir juré contre Juan Martin del Potro, à nouveau condamné à une amende plus de dix ans plus tard après avoir un peu perdu son sang-froid dans le troisième set de cet affrontement avec Sandgren mardi.

La star suisse a reçu une violation de code lorsqu’une juge de ligne l’a dénoncé à l’arbitre de chaise Marijana Veljovic, qui a ensuite émis l’avertissement. Federer a réclamé le premier set avant de perdre du terrain dans le deuxième, luttant contre une blessure à l’aine et jouant bien en dessous de son niveau habituel dans le troisième set lorsqu’il a reçu un temps mort médical hors du terrain.

Frustré un peu, la Suisse a prononcé de mauvaises paroles et a reçu un avertissement de Veljovic, lui parlant pendant quelques secondes et encore pendant la pause et continuant le match sans plus de problèmes. Lorsque les analgésiques ont commencé à fonctionner, Federer a récupéré dans le set numéro quatre suffisamment pour rester en contact, sauvant en quelque sorte ces sept balles de match dans le dixième match et à 3-6 dans le tie-break pour rester en vie et forcer un décideur où il avait tous les élan, ramenant la victoire à la maison et produisant un merveilleux retour qu’il n’a réalisé qu’une seule dans le passé, en 2003!

“Elle parle des langues mixtes”, a déclaré Federer. “Je ne savais pas. La prochaine fois que je dois vérifier les lignes, les gens. Honnêtement, pour être frustré à un moment donné, je ne sais pas, 15 heures, je pense que c’est normal.

Je l’ai trouvé un peu difficile; ce n’est pas comme si j’étais connu pour lancer des mots et autres. Ce n’est pas comme si tout le stade l’avait entendu. Mais pas de problème, je l’accepterai. ”