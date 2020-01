Roger Federer écrase Marton Fucsovics dans le set no. 2

Il y a deux jours, Roger Federer a remporté sa 100e victoire à l’Open d’Australie après une bataille épique avec John Millman qui est allée jusqu’au bout. Après plus de quatre heures, Federer a triomphé lors du bris d’égalité décisif, prenant les six derniers points après avoir terminé 8-4 et se qualifier pour les 16 derniers à Melbourne Park pour la 18e fois lors du 21e voyage en dessous.

Face à Marton Fucsovics à la Rod Laver Arena, Roger a perdu le premier set après un match de service lâche à 3-3, rebondissant immédiatement pour prendre le deuxième 6-1 et égaliser le score global pour se retrouver dans une bien meilleure position avant le nombre de sets. Trois.

Luttant pour trouver le premier service, Marton n’a pas pu défendre ses matchs comme il l’a fait lors du premier match, perdant le service deux fois et gaspillant son occasion de propulser Roger vers le set, le Suisse égalisant le score global avant le set numéro trois.

Roger est resté amoureux au premier match avec un vainqueur de coup droit en volée et a cassé Marton lors du deuxième match lorsque le Hongrois a envoyé un coup droit long. Un vainqueur du coup droit dans le troisième match a poussé Federer 3-0 et il avait déjà l’air beaucoup mieux sur le terrain qu’à l’ouverture.

Fucsovics s’est tenu amoureux dans le quatrième match avec un vainqueur de service pour obtenir son nom sur le tableau de bord, créant une chance de pause dans le prochain match que Roger a sauvé avec une attaque bien construite, ramenant le match à la maison avec un coup droit sur la ligne gagnante pour augmenter l’avantage à 4-1.

Trouver la gamme sur le retour, Federer a fustigé un autre coup droit sur le vainqueur de la ligne pour saisir la deuxième pause et courir dans un avantage 5-1, clôturant le set dans le prochain match avec un vainqueur de service pour améliorer ses chances d’atteindre les quarts après 63 minutes de jeu.