Roger Federer écrit l’histoire avec Stefan Edberg comme nouvel entraîneur

En 2013, Roger Federer a embrassé l’une de ses pires saisons après être devenu pro, remportant un seul titre à Halle et raté une chance d’ajouter au moins des couronnes à sa collection pour la première fois depuis 2001! Prêt à rebondir, Roger a lancé la saison 2014 avec une motivation encore plus grande pour revenir dans le top 5 et se battre à nouveau pour les plus grands titres, en ajoutant l’une de ses idoles d’enfance Stefan Edberg à son équipe d’entraîneurs.

Commençant la saison à Brisbane, Roger a perdu contre Lleyton Hewitt en finale et s’est dirigé vers Melbourne pour concourir à la 57e majeure consécutive, écrivant le livre des records après avoir quitté Wayne Ferreira le 56 et devenir un leader de l’ère Open; compter jusqu’à 65 avant de se retirer de Roland Garros 2016.

Le 14 janvier, Roger Federer a ouvert le parcours de l’Open d’Australie avec une victoire de 6-4, 6-4, 6-2 sur James Duckworth en une heure et 43 minutes, marquant le meilleur début possible de sa collaboration avec Stefan Edberg qui a été présenté comme son entraîneur.

Ce fut une ouverture de tournoi solide pour le Suisse qui n’a perdu que cinq points derrière le premier service, perdant 19 points en 14 matchs avec service et ne faisant face qu’à un point de rupture dans toute la rencontre, le repoussant pour augmenter la pression sur l’Australien tout le temps .

Faisant sa troisième apparition consécutive à domicile Major, James espérait un miracle contre le numéro un mondial. 6, décrochant 13 as mais offrant encore 17 chances de pause à Roger, se brisant quatre fois pour propulser les Suisses au deuxième tour.

Maîtrisant bien ses coups, Federer a tiré 30 gagnants et 17 erreurs non forcées tandis que Duckworth comptait jusqu’à 34 gagnants et 38 erreurs, faisant de son mieux pour imposer les coups mais y parvenant avec trop d’erreurs non forcées en cours de route.

James a repoussé les points de rupture dans le tout premier match du match et a atteint deux points lors du retour dans le deuxième match avant de vivre un autre match difficile pour rester 2-1 devant. Federer a finalement pris une pause dans le cinquième match après un succès fracassant, le confirmant avec une prise en amour et ratant plus de chances dans le prochain match qui auraient pu le pousser plus loin devant.

Servant pour le set à 5-4, Roger a renvoyé trois vainqueurs de service pour conclure l’ouvreur en 40 minutes, devant travailler plus dur dans le set numéro deux alors que Duckworth est resté en contact jusqu’à 3-3 lorsque Federer l’a interrompu pour aller de l’avant. Lors du match suivant, les Suisses ont repoussé une chance de rupture avec un vainqueur de service et ont tenu à l’amour dans le dixième match pour sceller le deuxième set et franchir une nouvelle étape vers la ligne d’arrivée.

Duckworth a subi une pause au début du troisième set et il n’y avait aucun moyen de revenir de là, économisant plusieurs points de rupture dans le troisième match avant de pulvériser une erreur de revers pour aller 4-1, Federer renvoyant un vainqueur du service trois matchs plus tard pour se retrouver au second tour.