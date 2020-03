Roger Federer écrit l’histoire dans le désert comme le premier ..

Après une autre saison 2005 palpitante avec 81 victoires en 85 matchs et 11 titres ATP par son nom, Roger Federer était prêt à gronder également lors de la prochaine, ouvrant la campagne 2006 avec des titres à Doha et Melbourne avant de perdre contre Rafael Nadal en finale de Dubaï.

Le Suisse est arrivé à Indian Wells en tant que double champion en titre et favori pour une autre couronne, prouvant sa domination sur le terrain en perdant un set en six rencontres pour le 36e trophée ATP. Roger a vaincu Nicolas Massu, Olivier Rochus, Richard Gasquet, Ivan Ljubicic et Paradorn Srichaphan pour assurer la place en finale le 19 mars, renversant James Blake 7-5, 6-3, 6-0 dans le match pour le titre pour devenir le premier joueur de l’histoire du tournoi avec trois couronnes consécutives!

La rencontre a duré une heure et 43 minutes et c’était leur troisième rencontre, Roger les prenant tous en deux sets. Federer a perdu son service deux fois, même si cela ne lui a pas coûté beaucoup après une performance solide au retour, volant 53% des points sur le service de Blake et créant 16 chances de pause, convertissant sept pour sceller l’affaire dans le dernier meilleur – finale sur cinq à Indian Wells.

Après un set d’ouverture serré, Federer a pris les commandes et a marché vers la ligne d’arrivée, frappant plus de gagnants et moins de fautes directes que son rival, forçant également de nombreuses erreurs avec ses coups de fond tranchants et agressifs.

L’Américain n’a pas pu trouver la zone avec son service et son coup droit initial, traînant loin dans les rallyes les plus courts jusqu’à quatre coups et permettant à Federer d’avoir le dessus dans le milieu de gamme et les échanges les plus étendus pour ramener la victoire à la maison de la meilleure façon possible.

James a obtenu la première pause dans le troisième match du match lorsque Roger a envoyé un coup droit long, marquant un autre à 3-1 pour prendre une avance massive et prendre le meilleur départ possible. Face à une montagne à gravir s’il voulait revenir du côté positif du tableau de bord, le Suisse a entamé la poursuite par une pause amoureuse dans le sixième match, réduisant le déficit à et gagnant l’élan avant le reste du set.

James a construit un avantage de 5-3 avec un gagnant de service dans le huitième match, servant pour le premier match à 5-4. Roger a créé trois points de rupture que Blake a réussi à repousser avant de frapper une double faute sur la quatrième chance de pause pour ramener Federer en lice, le Suisse égalisant le score à 5-5.

L’élan était maintenant du côté du champion en titre qui a brisé l’Américain par amour dans le match 12 pour s’emparer du premier match 7-5, marquant quatre matchs consécutifs pour prendre l’avantage et ne jamais regarder en arrière. Federer a parcouru ses matchs de service dans le deuxième set et a volé le service de James dans le huitième match avec un vainqueur de la volée, ouvrant un écart de 5-3 et servant pour le set du prochain match.

Un vainqueur du revers a scellé l’affaire pour lui dans un autre jeu de service confortable, ouvrant un avantage de 7-5, 6-3 et ayant une grande chance de décrocher le match dans le set suivant. Blake n’avait plus rien dans le réservoir et Federer a réclamé cette partie du match 6-0, terminant la rencontre avec un vainqueur de service pour célébrer son troisième titre consécutif à Indian Wells après avoir remporté 14 des 17 derniers matchs, se précipitant vers la ligne d’arrivée les livres de records.