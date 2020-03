Roger Federer écrit l’histoire en tant que premier joueur avec 750 semaines dans le top-3

À l’âge de 38 ans, Roger Federer est toujours l’un des meilleurs joueurs du monde, résistant à des adversaires beaucoup plus jeunes et luttant toujours pour de gros titres et records. Le vétéran suisse passe la 750e semaine record dans le top 3, devenant le premier joueur à y parvenir depuis le début du classement ATP en 1973, à des kilomètres devant Rafael Nadal, Jimmy Connors et Novak Djokovic.

Au cours des 12 derniers mois, Roger a été demi-finaliste à Roland Garros et finaliste à Wimbledon, gaspillant deux balles de match contre Novak Djokovic pour rester sur 20 titres majeurs. Federer était le demi-finaliste de l’Open d’Australie il y a quelques semaines, subissant une nouvelle défaite contre Novak Djokovic mais restant dans le top 3 devant Dominic Thiem qui a terminé deuxième derrière le Serbe.

Aux prises avec une blessure au genou, Roger a dû subir une intervention chirurgicale il y a dix jours, évitant Dubaï et tous les tournois jusqu’à Halle en juin, y compris Indian Wells, Miami et Roland Garros. Réclamant le 100e titre ATP à Dubaï l’année dernière, Roger perdra 500 points lundi, permettant à Dominic Thiem de décrocher le top 3 pour la première fois et de quitter le groupe élite après une époustouflante 750 semaines là-bas, établissant le record qui prendra quelques coups à l’avenir.

Roger s’était retrouvé dans le top 3 pour la première fois après avoir décroché le premier titre majeur à Wimbledon il y a près de 17 ans, restant la figure dominante du tennis masculin jusqu’à l’été 2008 et restant dans le groupe mentionné pendant dix ans et ne sautant que quelques semaines au cours de cette période.

Jouant en finale à Wimbledon 2014, Roger a entamé une autre séquence de plus de deux ans dans le top-3 pour ajouter plus de semaines à son décompte avant cette blessure au genou qui l’a éloigné du terrain dans la deuxième partie de 2016, revenant où il appartient après Wimbledon 2017 et se bat avec des adversaires beaucoup plus jeunes pour se tenir derrière Rafael Nadal et Novak Djokovic depuis mai de l’année dernière.

L’avenir de la star suisse est incertain à la suite de cette méchante blessure qui le maintiendra hors du terrain pendant quatre mois, désireux de revenir à son meilleur niveau et de poursuivre de gros points à Halle et Wimbledon, ayant encore suffisamment de points pour rester dans le top-10.