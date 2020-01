Roger Federer écrit l’histoire ultime de l’Open d’Australie avant Lleyton Hewitt

N ° mondial 3 et Roger Federer, six fois champion de l’Open d’Australie, prend un départ fulgurant à Melbourne, prenant d’assaut deux adversaires pour réserver la place au troisième tour. Le Suisse n’avait jamais perdu lors de la première ou de la deuxième manche à Melbourne Park, marquant 99 victoires lors du tournoi d’ouverture de la saison et cherchant le 100e triomphe contre John Millman vendredi.

À l’âge de 38 ans, Roger a l’air plus tranchant que jamais sur les courts où il a récemment remporté des titres en 2017 et 2018, dans l’espoir de se battre à nouveau pour le titre contre des rivaux beaucoup plus jeunes au cours des dix prochains jours. Federer, qui a fait ses débuts à Melbourne en 2000 à l’âge de 18 ans, est devenu l’un des joueurs les plus décorés de cet événement, remportant beaucoup plus de victoires que tout autre concurrent et se tenant debout avec ces six titres, à un timide de Novak Djokovic.

Roger est également devenu le premier joueur de l’ère Open avec 21 apparitions dans le tableau principal de l’Open d’Australie, laissant la légende locale Lleyton Hewitt sur 20 et Feliciano Lopez et Fabrice Santoro sur 18. A défaut d’atteindre le quart de finale dans le premier quatre voyages à Melbourne, Federer a remporté le titre en 2004 après des victoires sur Lleyton Hewitt, David Nalbandian, Juan Carlos Ferrero et Marat Safin, perdant la couronne face au Russe en 2005 et dominant à nouveau au cours des deux prochaines années.

Novak Djokovic a stoppé Federer en demi-finale en 2008 et il a perdu cette finale mémorable contre Rafael Nadal un an plus tard avant de soulever à nouveau le trophée en 2010. Au cours des quatre années suivantes, Federer a subi quatre défaites consécutives en demi-finale, rebondissant en 2017 et 2018 pour ajouter plus de majors à son décompte et rester devant Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Avec sa forme actuelle et même pas un signe de retraite, Roger devrait revenir à l’Open d’Australie au moins une fois de plus, étendant son record et prouvant une fois de plus sa cohérence inégalée, se tenant au sommet de son jeu plus de 20 ans après avoir fait un début professionnel.