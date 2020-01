Roger Federer égalise Laver et Sampras en troisième position.

Dans ce qui est largement considéré comme sa meilleure saison en carrière, Roger Federer a remporté 92 des 97 matchs en 2006 (Nadal l’a battu à quatre reprises, trois fois sur terre battue) et a conquis 12 titres ATP, dont trois Majors. Le premier de ces titres les plus notables est venu à Melbourne après avoir battu le numéro mondial.

54 Marcos Baghdatis 5-7, 7-5, 6-0, 6-2 en deux heures et 46 minutes remportant la septième couronne majeure et la deuxième à l’Open d’Australie en trois ans. Roger a eu un peu de mal à aller jusqu’au bout, perdant cinq sets lors des quatre dernières rencontres, dont un set de cinq contre Tommy Haas lors du difficile quatrième round.

Après cela, il a renversé Nikolay Davydenko dans le bris d’égalité dans les sets trois et quatre et a élevé le niveau contre Nicolas Kiefer en demi-finale pour se retrouver dans le match pour le titre. Le Chypriote de 20 ans a surpris tout le monde à Melbourne Park avec trois victoires dans le top 10 d’affilée, progressant vers ce qui n’était que sa deuxième finale ATP et luttant sur un pied d’égalité avec Roger avant le n ° mondial.

1 passa à la vitesse supérieure pour laisser son rival derrière dans les sets trois et quatre. Federer est devenu le premier joueur depuis Pete Sampras en 1993-1994 à remporter trois titres majeurs d’affilée, ayant la chance de rencontrer le seul et unique Rod Laver qui lui a remis le trophée lors de la cérémonie émotionnelle.

Les deux joueurs ont eu du mal à trouver le premier service et ils ont été tout aussi efficaces une fois qu’ils ont atterri. Roger a cependant mieux performé sur son deuxième service, et c’est l’élément crucial qui a forgé le triomphe pour lui, repoussant sept points de rupture sur dix il a affronté et volé le service de son rival huit fois sur 12 occasions.

Le Suisse a eu plus de vainqueurs et moins d’erreurs directes, surtout après le deuxième set lorsqu’il a pris le contrôle, Marcos ne restant en contact que dans les points les plus courts où rien ne pouvait les séparer. Néanmoins, Roger avait le dessus dans les rallyes plus prolongés, concevant correctement les points et surclassant son rival avec un mélange de coups de fond agressifs de la ligne de base et d’approches réussies du filet qui ont maintenu l’action sur sa raquette.

Il était essentiel pour Marcos de prendre un bon départ et il l’a fait, servant bien dans les deux premiers matchs et brisant Roger au cinquième match pour prendre une avance de 3-2. Federer a immédiatement fait une pause dans le match suivant après une double faute coûteuse de Baghdatis, tout le monde s’attendant à ce que le Suisse soit au sommet après cela.

Le Chypriote avait d’autres plans, cependant, cassant à nouveau dans le match 11 après un coup droit faible de Roger et saisissant le premier match 7-5 avec un vainqueur du service quelques minutes plus tard. Les choses semblaient de plus en plus dangereuses pour le favori lorsque Baghdatis a cassé au début du set numéro deux, créant ainsi deux chances de pause supplémentaires pour une double avance de break dans le troisième match.

Roger les a repoussés pour rester en contact, repoussant lors du prochain match pour égaliser le score à 2-2 et prendre de l’élan. Marcos a sauvé une occasion de pause dans le huitième match et était en excellente position pour envoyer le set dans un tie-break et mettre une pression supplémentaire sur Roger.

Menant 40-0 à 5-6, Baghdatis a perdu cinq points consécutifs pour donner le service et subir une pause cruciale qui a poussé Federer devant pour le reste du match. Le Chypriote a tiré un coup droit longtemps dans le dernier point, et d’une certaine manière, cela a marqué la fin de ses chances dans cette finale, perdant 11 matchs consécutifs pour se retrouver 3-0 à la baisse dans le quatrième set!

Puissant soulagé après le résultat de ce deuxième set, Federer tonnait dans le reste de la rencontre, clôturant le troisième set avec un vainqueur de retour en 25 minutes environ pour le premier bagel de la finale de l’Open d’Australie depuis 1999!

Le tableau d’affichage était entièrement entre ses mains lorsque Marcos a envoyé un coup droit large pour perdre à nouveau le service au début du quatrième set, luttant physiquement pour rester en contact avec le Suisse qui marchait maintenant vers la ligne d’arrivée.

Roger a ramené la victoire à la maison avec facilité, brisant à nouveau son rival lors du huitième match pour conclure le triomphe et commencer une célébration massive devant Rod Laver, Guillermo Vilas et d’autres légendes auxquelles il appartenait désormais.