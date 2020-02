Roger Federer: “En tant qu’étudiant, j’étais médiocre”

La sixième édition de Match pour l’Afrique développé la semaine dernière Le Cap Il restera dans l’histoire comme le plus spécial de tous. Non seulement pour avoir la présence de Roger Federer et Rafa Nadal, pas même pour le record de 52 000 personnes dans les tribunes, mais parce que c’est le premier de tous qui puisse enfin être célébré en Afrique du Sud, objectif que le Suisse a depuis longtemps inscrit dans son programme. Dans une interview pour Schweizer Illustrierte, le joueur de tennis de 38 ans avoue la valeur de sa parole, bien qu’il reste encore beaucoup de travail devant lui dans son rêve de donner aux nécessiteux une meilleure éducation.

“C’était court, mais intense”, se souvient le Bâle un jour plus tard. «Cette nuit-là, je me suis couché plusieurs fois, j’ai eu du mal à m’endormir, j’ai été vraiment touché. Je ne sais pas comment ça aurait pu être mieux que ça ne l’était. Le moment où ma mère est entrée dans le stade, sachant que j’étais dans son pays d’origine, c’est quand j’ai dû me battre le plus pour que les émotions ne me submergent pas», A Roger fait une larme à ce moment précis. “Je pense beaucoup aux gens ici, j’ai entendu à plusieurs reprises que c’était” l’un d’eux “, maintenant après cet événement, je peux le confirmer. Cela a signifié un moment extrêmement important dans ma vie, aussi parce que je suis retourné dans mon enfance, dans un endroit où j’ai passé de nombreuses vacances avec mes parents et ma sœur », se souvient-il.

La vérité est que cela faisait de nombreuses années depuis la dernière fois de Federer en Afrique du Sud, mais pas parce qu’il ne le voulait pas. «Je me souviens de photos de moi en pyjama sur la plage, des heures de voyage en voiture de location pour un safari, des attentes sans fin et des questions constantes sur le moment où nous allions voir les zèbres, etc. Je n’étais pas là depuis longtemps, on peut dire que le rythme effréné du circuit ne me permettait pas non plus. D’une part, je le regrette souvent. D’un autre côté, maintenant mon apparition dans ce «Match pour l’Afrique» devient encore plus agréable, elle le rend plus spécial pour tout le monde. Sinon, ils ne seraient pas venus 52 000 personnes au stade», Présume The Helvetic avec fierté.

Parmi les nombreux actes qui ont eu lieu lors de son séjour au Cap, l’un des favoris des Suisses sont tous ceux où des enfants sont présents, bien que tous n’aient pas la même chose. «Lorsque des collègues professionnels prennent des photos avec des enfants, ceux qui n’ont pas leurs propres enfants sont souvent plus rigides, même si je dois dire que Rafa a traité les petits avec amour pendant tous les actes. Il y est habitué pour le travail qu’il fait avec sa propre fondation. Pour moi, c’est vraiment facile, au lieu de mes quatre enfants, j’en ai maintenant cent, il n’y a pas de problème », explique le père de famille en riant. «Mes deux enfants auront six ans en mai, ils ont donc exactement le même âge que les enfants qui ont joué avec Rafa et moi. Je sais très bien comment réagir à certaines occasions, comme quand ils tombent à genoux ou ne comprennent aucun exercice spécifique. »

Bien sûr, rien de tout cela n’aurait été possible sans la figure de sa mère, sud-africaine de naissance. «Je ne saurais vous dire dans quelle mesure elle est influente, mais il est logique que nous soyons allés sur ce continent avec la Fondation en raison de son origine sud-africaine. Quand je passais du junior au professionnel, J’ai eu la chance d’être entouré des bonnes personnes qui m’ont montré le bon cheminOu: Marc Rosset, Peter Lundgren, Peter Carter, ils m’ont tous aidé comme un petit frère, mais mes parents étaient là aussi. Il était évident qu’à un moment donné, il montrerait cet engagement envers l’Afrique », reconnaît le champion des 20 grands.

C’est dans l’intention de la Fondation que la personnalité de Roger entre déjà en jeu, pariant toujours sur l’éducation. «C’est ce que j’ai décidé. Dans ma vie, j’ai toujours su que je voulais faire quelque chose de bien pour les enfants, et pas seulement quelque chose à distance, mais par des rencontres directes, donc J’ai décidé de l’éducation. Je pense qu’à côté de la santé, c’est tout dans la vie. Dans mon cas, j’étais très heureux d’aller à l’école, de m’autoriser à jouer au tennis et j’ai aussi eu la chance d’avoir de bons professeurs derrière. Bien sûr, j’étais un étudiant médiocre (rires), même si j’ai toujours essayé. Parfois, je me suis fatigué d’être assis là, à écouter, ils ont dû utiliser toutes les astuces de motivation pour attirer mon attention », détaille-t-il au sujet de ses années à l’école.

Avec l’objectif dépassé avec les honneurs, l’hélvétique commence à penser à son prochain défi. «C’était comme réaliser un rêve, même si cela comportait aussi des risques. Serions-nous vraiment capables de remplir un stade aussi géant? Honnêtement, j’aurais aimé le faire dans un état plus petit, mais quand nous avons vu les billets s’épuiser en quelques minutes, nous avons également ressenti beaucoup de soulagement et une énorme fierté. J’aurais adoré organiser un deuxième match immédiatement le lendemain pour que tous les Africains intéressés puissent obtenir un billet, mais cela aurait été trop bien. Nous sommes impatients de vous proposer une deuxième édition de l’événement ici très bientôt“Il conclut.

