Roger Federer en tête de Feliciano Lopez pour le premier titre n ° 1

En 2003, Roger Federer a remporté le premier titre à Dubaï, remportant la première couronne majeure à Wimbledon trois mois et demi plus tard et obtenant une chance de devenir le numéro un mondial. 1 en août. Cela a dû attendre jusqu’en février 2004, Federer obtenant le deuxième titre majeur à Melbourne pour gagner 1000 points et prendre le trône ATP le lendemain pour la première fois.

Jouer comme pas du monde. 1 lors de son premier tournoi ATP, Federer a perdu en quart de finale à Rotterdam contre Tim Henman, se reposant et retournant sur le court de Dubaï où il était le champion en titre. Dans la répétition de la finale de l’Open d’Australie, Roger a triomphé de Marat Safin en deux bris d’égalité au premier tour, battant Tommy Robredo, Andrei Pavel et Jarkko Nieminen pour atteindre la deuxième finale consécutive de Dubaï, face à Feliciano Lopez dans la bataille pour le titre.

Le 7 mars, Roger a battu Feliciano 4-6, 6-1, 6-2 en une heure et 35 minutes, devenant ainsi le premier joueur à réussir à défendre la couronne à Dubaï et à décrocher son premier trophée de numéro mondial. 1. Roger a perdu 16 points en 13 matchs de service, se brisant une fois dans le premier match qui lui a coûté le set et dominant dans les sets deux et trois pour marquer quatre pauses et décrocher le 13e titre ATP.

Lopez avait plus de vainqueurs mais le Suisse avait le dessus dans les autres segments, frappant moins d’erreurs directes et forçant plus d’erreurs de l’adversaire à contrôler le rythme après le premier match et ramener la victoire à la maison en un rien de temps.

Roger était en tête dans les échanges les plus courts et à mi-parcours, gouvernant la cour avec son service et ses premiers coups de fond pour laver l’adversaire derrière et ajouter 300 points à son décompte. Lopez a pris un départ parfait, volant le service de Roger dans le tout premier match du match et tenant avec un as dans le quatrième match pour ouvrir un écart de 3-1.

L’Espagnol a renvoyé un vainqueur du coup droit au sixième match pour une prise à l’amour, repoussant cinq chances de pause deux matchs plus tard pour le ramener à la maison avec un gagnant du service, se rapprochant de l’ouvreur et le sécurisant avec un vainqueur de la volée à 5-4 après avoir repoussé un autre point de rupture.

Federer a finalement pris une pause dans le quatrième match du deuxième set, décrochant un vainqueur de la volée et prenant un élan qui le garderait en sécurité jusqu’à la fin de la rencontre. Le Suisse a confirmé la pause avec une prise de contrôle, offrant une autre pause dans le cinquième match grâce à une erreur de coup droit de Feliciano et remportant le set avec un vainqueur de service à 5-1 pour devenir également le favori du décideur.

Là, il a volé le service de l’Espagnol à 1-1 et a pris une avance de 4-1 lorsque Feliciano a réussi une autre volée facile, permettant à Federer de sceller l’affaire avec un vainqueur de service au huitième match et de célébrer la deuxième couronne consécutive dans le désert.