Roger Federer en tête de Marton Fucsovics pour écrire l’histoire

Après une première frayeur, Roger Federer a battu Marton Fucsovics 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 en deux heures et 11 minutes pour atteindre le 15e quart de finale de l’Open d’Australie. C’était la 101e victoire à Melbourne Park pour Roger qui affrontera désormais Tennys Sandgren dans la bataille pour les demi-finales.

Marton a pris un meilleur départ, ne perdant que sept points au service dans le premier set et gagnant une pause pour prendre une avance rapide. Federer a forcé une erreur de Fucsovics lors du premier match à tenir à 30 avant que le Hongrois ne frappe un vainqueur de service pour ramener le deuxième match à la maison et égaliser le score à 1-1.

Le troisième match a été plus court que les deux précédents et Roger l’a décroché avec un as pour se déplacer à nouveau devant, prenant deux points sur le retour dans le prochain match mais le perdant à la suite d’un vainqueur de coup droit de Fucsovics qui a rattrapé le 20 fois champion majeur sur du mauvais pied, quelque chose que vous ne voyez pas souvent.

Le Suisse a assuré un autre match avec des services bien placés qui l’ont poussé 3-2 devant, remportant à nouveau quelques points au retour lors du sixième match, mais en restant sur ce point alors que Marton a verrouillé le tableau des scores à 3-3. Le Hongrois a créé trois occasions de pause dans le septième match à la suite d’une coûteuse erreur de volée de Federer au filet, convertissant le troisième lorsque Roger n’a pas réussi à se défendre contre un puissant coup droit de son rival qui s’est déplacé 4-3 devant.

Tirant de tous les cylindres et surtout avec son coup droit, Fucsovics s’est tenu amoureux quelques minutes plus tard pour cimenter la pause et remonter 5-3, forçant Roger à servir pour rester dans le set. Le Suisse a tenu avec un coup droit pour réduire le déficit et prolonger le set, mais seulement pendant quelques minutes, alors que Marton bouclait le premier match avec une autre prise puissante dans le dixième match pour un 6-4 après 36 minutes.

Toujours en difficulté pour trouver le premier service, Marton n’a pas pu produire de chiffres à partir du set d’ouverture dans la deuxième partie du match, se cassant deux fois et permettant à Roger de prendre le set 6-1. Federer s’est tenu amoureux au premier match avec un vainqueur de coup droit en volée et a cassé Marton lors du deuxième match lorsque le Hongrois a envoyé un coup droit long.

Un vainqueur du coup droit dans le troisième match a poussé Roger 3-0, semblant déjà beaucoup plus net sur le terrain que lors du premier match. Fucsovics s’est tenu amoureux dans le quatrième match avec un vainqueur de service pour obtenir son nom sur le tableau de bord, créant une chance de pause dans le prochain match que Roger a sauvé avec une attaque bien construite, ramenant le match à la maison avec un coup droit sur la ligne gagnante pour augmenter l’avantage à 4-1.

Trouver la gamme sur le retour, Federer a fustigé un autre coup droit sur le vainqueur de la ligne pour saisir la deuxième pause et courir dans un avantage 5-1, clôturant le set dans le prochain match avec un vainqueur de service pour améliorer ses chances d’atteindre les quarts après 63 minutes de jeu.

Le premier service a fonctionné contre les deux joueurs dans le set numéro trois et c’est Roger qui a joué le mieux quand cela comptait le plus, saisissant trois chances de pause et subissant une pause pour un 6-2. Marton s’est cassé lors du premier match après un tir au but médiocre qui n’a pas pu passer le filet, Federer se tenant à 15 dans le deuxième match pour confirmer la pause et établir l’avantage.

Les Suisses ont régné sur le terrain à ces moments-là, décrochant un vainqueur en coup droit au troisième match pour aller plus loin devant et repoussant deux chances de pause lors du prochain match pour se déplacer 4-0 et plus près de la ligne d’arrivée. Fucsovics a tenu à 15 dans le cinquième match avec un vainqueur de service et a gagné deux points de rupture dans le match six suite à une erreur de coup droit de Roger, convertissant le deuxième après une erreur de revers du numéro mondial.

3 pour reculer d’une pause. De retour dans le septième match, Federer a décroché la troisième pause de la manche avec un beau vainqueur en crosscourt au revers, servant pour la manche après la pause. Marton a perdu une chance de pause qui aurait pu le maintenir dans le set un peu plus longtemps, alors que Roger l’a scellé avec deux vainqueurs de volée qui l’ont éloigné d’un pas de la victoire.

Le Suisse était sur une lancée maintenant, assurant une pause dans le premier match du quatrième set et offrant une bonne prise après l’autre pour maintenir l’avantage. De retour à 4-2, Federer a accordé une autre pause après une erreur de coup droit du Hongrois, scellant l’accord lors du prochain match pour passer en quart de finale.