Roger Federer en tête de Milos Raonic pour rejoindre Novak Djokovic.

Lors du premier Masters 1000 de la saison 2015 à Indian Wells, les meilleurs joueurs mondiaux ont été les meilleurs à battre, Roger Federer, Novak Djokovic et Andy Murray atteignant les quatre derniers. Milos Raonic a gâché la fête pour Rafael Nadal, battant l’Espagnol 4-6, 7-6, 7-5 en trois heures en quart de finale pour préparer le choc de la demi-finale contre Roger Federer.

C’était la dixième rencontre entre ces deux-là et Roger a remporté la neuvième victoire, évincant Milos 7-5, 6-4 en une heure et 26 minutes pour la sixième finale d’Indian Wells, espérant aller encore plus loin qu’en 2014 quand il a perdu face à Novak Djokovic dans le choc des titres.

Le Suisse a perdu 16 points en 11 matchs de service, repoussant le seul point de rupture offert au Canadien et apprivoisant bien ses tirs avec 15 vainqueurs et 11 fautes directes. Milos était le joueur le plus agressif, tirant 25 vainqueurs et 28 erreurs pour offrir sept chances de pause à Federer, subissant une pause dans chaque set pour terminer son voyage en demi-finale.

Rien n’aurait pu les séparer dans la gamme la plus courte jusqu’à quatre coups et c’était Federer qui avait un avantage mince dans les échanges plus avancés, remportant les points cruciaux et scellant l’affaire en sets consécutifs pour amener un autre match de titre contre Djokovic qui a renversé Andy Murray .

Raonic s’est tenu amoureux lors du premier match et Federer a répondu avec une retenue à 15 après un vainqueur de service pour obtenir son nom sur le tableau de bord. La première chance pour les retours est venue à 2-2 lorsque Milos a renvoyé un vainqueur de service pour rester du côté positif, Roger égalisant le score à 3-3 avec un vainqueur de coup droit après seulement 20 minutes.

Rien ne pouvait les séparer au cours des quatre matchs suivants avant que Roger ne trouve la portée au retour, gagnant une pause à 5-5 et fermant le premier match avec trois gagnants du 12e match pour un 7-5 après 45 minutes. S’évanouissant du terrain à ces moments-là, Milos s’est cassé lors du premier match du deuxième set également après un revers de la ligne gagnant de Roger qui a ouvert un écart de 2-0 avec un as, se rapprochant de la ligne d’arrivée avec un set et un avantage de rupture sur son décompte.

Raonic a obtenu la première et unique chance de pause dans le quatrième match, refusée par un gagnant du service de Federer qui a clôturé le match avec un autre service non retourné pour rester devant. Le Suisse a tenu à 15 dans les matchs six et huit avec les vainqueurs de service, servant la victoire à 5-4 lorsque Milos a créé une avance de 30-0, pulvérisant une erreur de coup droit qui aurait pu lui donner trois chances de pause.

Au lieu de cela, Roger a attrapé quatre points consécutifs, scellant l’affaire avec un vainqueur de la volée au filet pour rester sur la trajectoire du titre.