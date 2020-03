Roger Federer en tête du circuit ATP pour les deuxièmes points de service gagnés en 2015-2019

La légende suisse Roger Federer est en tête des joueurs de l’ATP Tour en matière de points gagnés au deuxième service, selon un Infosys ATP Beyond The Numbers publié sur le site Web de l’ATP Tour. Le 20 fois champion du Grand Chelem est devant Rafael Nadal et Novak Djokovic sur les statistiques sur une période de cinq ans (2015-2019).

L’analyse contient tous les joueurs qui ont atteint au moins 1000 secondes de service au cours de la période de cinq ans de 2015 à 2019. Federer a dominé le circuit ATP en points de deuxième service gagnés au cours de la période de cinq ans, remportant 58,61% (4 237/7 729) de ses points de deuxième service, suivi de Nadal à 57,86% (4 011/6 932) et de Djokovic moins qu’à 56,92% (4407/7742).

Les Big Three sont suivis par l’Américain John Isner, qui est au n ° 4 avec 56,54% (3 754/6 640) des points de deuxième service tandis que le Milos Raonic du Canada est au n ° 5 avec 56,17% (3 507/6 243) de deuxième -servir des points de 2015-2019.

Les joueurs restants dans le Top 10 sont – N ° 6: Ivo Karlovic, de Croatie avec 55,63% (3 142/5 648); N ° 7: Stan Wawrinka, de Suisse avec 55,48% (4,805 / 8,661); N ° 8: Reilly Opelka, des États-Unis avec 55,09% (1 261/2 289); Non.

9: Juan Ignacio Londero, d’Argentine avec 54,69% (752/1 375) et n ° 10: Miomir Kecmanovic, de Serbie avec 64,55% (744/1 364). Cependant, en ce qui concerne le leader de carrière pour les points gagnés au deuxième service, c’est l’Espagnol Rafael Nadal, qui arrive en tête avec 57,42% (15 327/26 692).

Pour les Big Three, les statistiques du joueur sur les trois surfaces différentes – dur, argile et herbe – sont les suivantes – Player Hard Clay Grass

Roger Federer 58,10% 58,49% 60,16%

Rafael Nadal 56,97% 58,65% 60,03%

Novak Djokovic 58,06% 54,69% 56,21%