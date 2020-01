Roger Federer enregistre sept points de match pour se qualifier pour les demi-finales de l’Open d’Australie

Roger Federer a regardé de haut en bas dans son match de quart de finale de l’Open d’Australie contre l’Américain Tennys Sandgren. Federer était clairement gêné par une blessure et incapable de faire des incursions contre le service de Sandgren.

Pour sa part, Sandgren cherchait à devenir seulement le troisième Américain à atteindre une demi-finale du Grand Chelem depuis 2010. Andy Roddick a atteint de nombreuses demi-finales (et finales) au cours de sa carrière, mais sa dernière était la mémorable finale de Wimbledon 2009 contre Federer. Dans les années 2010, seuls deux Américains ont atteint les demi-finales d’un Major – Sam Querrey en 2017 et de John Isner en 2018, tous deux à Wimbledon.

Sandgren cherchait à rejoindre l’histoire du tennis américain, et pendant la majeure partie du match, il semblait certainement qu’il allait l’obtenir. Cependant, Federer a réussi l’une des victoires les plus magiques de sa carrière pour refuser l’américain.

Roger Federer bat Tennys Sandgren 6-3 2-6 2-6 7-6

Le match

Honnêtement, il n’y a pas grand-chose à dire sur la majeure partie de ce match. C’est de la chance pour Sandgren et juste de la malchance pour Federer. Le Suisse est sorti en tirant dans le premier set, ouvrant des points de rupture dans chaque match de service Sandgren. Il n’a pas pu en profiter tôt, mais a tout de même réussi une victoire de 6-2. Après cela, cependant, tout était en descente.

Sandgren a tenu et s’est cassé pour ouvrir le deuxième set, et il semblait que Federer n’avait joué qu’un mauvais match. À la fin du set, il n’était pas encore clair que Federer souffrait, même s’il ne jouait clairement pas de son mieux. Cela se produit, bien sûr, et c’est malheureusement plus souvent à mesure que le grand de tous les temps vieillit. Federer a pris le temps mort médical après avoir perdu le set 6-2, et il était clair à partir de là que quelque chose n’allait pas.

Le service de Federer était clairement plus faible et son mouvement n’était pas parfait à partir du troisième set. Son temps d’arrêt médical prolongé était hors du terrain, ce qui indique que le problème est quelque part qu’il aurait été inapproprié de recevoir un traitement sur le terrain – probablement un bas du dos ou une hanche. Pourtant, rien de tout cela ne devrait retirer du tournoi ou du match de Sandgren. Il a essayé de s’accrocher, mais comme dans le deuxième set, il a abandonné très tôt et a ensuite été cassé pour perdre ce set 6-2 également.

L’une des statistiques les plus sous-estimées de la carrière de Federer est qu’il n’a jamais pris sa retraite à la mi-match. Il a combattu vaillamment dans celui-ci, se battant et tenant son service tout au long du quatrième set. Le service de Sandgren était encore plus fort, et il ne montrait aucun signe de repli sous pression. Un peu de jeu lâche de Federer lors du service 4-5, ainsi que quelques bons et agressifs tirs de Sandgren, ont donné trois points de match aux Américains. Il n’a pas pu capitaliser, cependant, et le match a continué. Dans le jeu qui a suivi, Sandgren a sauvé un point de rupture avant de tenir, et une prise de Federer a mis en place un tie-break.

Federer avait l’air mieux au cours du quatrième set, et il semblait presque redevenu normal au moment où le bris d’égalité arrivait. Malheureusement pour lui, le service de Sandgren était tout aussi fort dans le bris d’égalité que dans la plupart du quatrième set. Un mauvais coup droit de Federer lors du bris d’égalité (après un moment étrange où un ballkid a heurté Sandgren) a donné à Sandgren trois autres balles de match, mais il n’a pu capitaliser sur aucune d’entre elles.

Federer a pris trois points consécutifs de 6-3, car Sandgren n’a tout simplement pas pu gagner une balle de match. Federer a sauvé une autre balle de match 7-6 avec un solide rallye qui s’est terminé par une erreur de revers de Sandgren, puis il a obtenu un minibreak pour 9-8, qu’il a affronté au-dessus de Sandgren.

Cinquième set

Federer a commencé par servir fort. Il n’était toujours pas à 100%, mais il jouait beaucoup mieux que plus tôt dans le match. Il a ouvert une chance de point de rupture dans le premier jeu de service de Sandgren, mais à part quelques points perdus tôt par Sandgren, les deux joueurs servaient très bien dans ce set.

Le retour de Federer s’est amélioré de plus en plus au fil du set, et il a tout mis en jeu dans le match 3-2. Une erreur de Sandgren l’a gardé dans le match, et c’est tout ce dont le grand Suisse avait besoin. Un retour solide et un coup droit brillant ont valu à Federer la pause et un 4-2, à deux matchs de la victoire. Une prise relativement facile a permis au Swiss Maestro de gagner un match. Sandgren a tenu en réponse, alors Federer devait servir celui-ci.

La graine n ° 3 n’a eu aucun problème à le faire, cependant. Sandgren a tout donné et a ouvert une avance de 15-30 dans le match. Le service de Federer était cependant revenu à la normale. Il a remporté les deux points suivants pour gagner sa première balle de match, et le grand de tous les temps l’a emporté pour une victoire de 6-3 2-6 2-6 7-6 (8) 6-3.

Et après?

Roger Federer affrontera le vainqueur de Novak Djokovic contre Milos Raonic en demi-finale vendredi. Cela signifie qu’il aura deux jours complets pour se reposer et espérer que son dos ou sa hanche pourra guérir ou se détendre avant son prochain match. La façon dont il s’est amélioré au cours du match peut donner un peu d’espoir que c’était une simple douleur ou tiraillement qui peut guérir. Heureusement, cependant. De toute façon, Federer joue essentiellement sur le temps emprunté dans ce tournoi. Il a maintenant sauvé 11 points de match dans ce tournoi – sept dans ce match et quatre contre John Millman au troisième tour.

Sandgren regrettera longtemps cette perte. L’Américain, qui est souvent à peine un joueur du Top 100, semble avoir une affinité pour culminer au Grand Chelem. Il a atteint le quatrième tour de Wimbledon l’année dernière avant de perdre contre Sam Querrey et a également battu Jo-Wilfried Tsonga en atteignant le troisième tour de l’US Open. L’Américain n’a pas un jeu grand ou puissant, mais il peut être très cohérent et jouer une défense solide quand il le veut, et il fait également un travail formidable pour sauvegarder son service. Cette combinaison signifie que Sandgren peut souvent trouver un moyen de gagner une pause (soit à partir d’un mauvais jeu d’un adversaire ou d’un bon jeu), puis continuer à tenir le coup pour gagner le set. Il semble en quelque sorte mettre tout cela ensemble lors des plus grands événements, bien qu’il se bat puissamment sur les plus petits, même au niveau Challenger. On ne sait pas encore comment il reviendra de cette défaite brutale contre Roger Federer, mais ce sera difficile.

