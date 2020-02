Roger Federer espère que l’Afrique du Sud reviendra au calendrier du Tour

Le numéro 3 mondial Roger Federer espère que l’Afrique du Sud reviendra sur le calendrier du Tour et organisera une fois de plus un événement ATP. Le pays avait autrefois un fort événement ATP alors qu’il organisait l’Open d’Afrique du Sud entre 1891 et 1995. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, on parlait de l’Open d’Afrique du Sud remplaçant l’Open d’Australie comme l’un des quatre tournois du Grand Chelem.

Pendant cette période, l’Open d’Australie avait du mal à gagner en popularité, certains joueurs américains sautant délibérément l’événement. Finalement, cela ne s’est pas produit lorsque l’Open d’Australie a déménagé des pelouses de Kooyong à Melbourne Park.

Federer est au Cap, où il jouera un match de charité contre Rafael Nadal vendredi. “Je pense que l’Afrique du Sud va toujours trouver des joueurs de tennis parce qu’ils ont l’histoire ici. Ils avaient l’habitude d’organiser des tournois ici …

puis ils continuent de disparaître et ils réapparaissent. Et j’espère vraiment que l’Afrique du Sud pourrait avoir un bon tournoi à l’avenir “, a déclaré Federer, selon Sport24.