«Roger Federer essaie d’apprendre l’espagnol»

Roger Federer et Rafael Nadal ont occupé les deux premières places du classement ATP en continu de juillet 2005 à août 2009 et sont les deux seuls hommes de l’histoire du tennis à avoir terminé 6 saisons aux deux premières places du classement.

Federer a été numéro 1 mondial pour un record de 237 semaines consécutives entre février 2004 et août 2008. Nadal, cinq ans plus jeune, a conquis la place de numéro 2 au classement en juillet 2005, la maintenant ininterrompue pendant 160 semaines avant de pouvoir déloger le rival d’en haut et conquérir le trône en août 2008.

Le 6 juillet 2009, Federer a repris la première place du classement mondial, puis l’a relégué à Nadal le 6 juin 2010. Les deux joueurs de tennis se sont rencontrés 40 fois; Nadal mène tête à tête pour 24-16. Leur finale de Wimbledon 2008 a été saluée comme le plus grand match de tous les temps par de nombreux analystes de tennis de longue date.

Leur finale de l’Open d’Australie 2017 a été l’une des finales majeures les plus attendues de l’histoire du tennis, en partie en raison de la pertinence dans les discussions populaires sur leur classement dans la liste des meilleurs de tous les temps, couplée au fait qu’ils étaient déjà tous deux dans la trentaine, qui est généralement lorsque la plupart des joueurs masculins sont sur le déclin ou ont déjà pris leur retraite.

D’autres matchs considérés comme particulièrement notables incluent la finale de l’Open d’Italie 2006, la finale de Wimbledon 2007 et la finale de l’Open d’Australie 2009, chaque match allant à cinq sets. Dans la publication Twitter, un fan a demandé à Rafael Nadal ce qui serait plus facile pour lui d’enseigner à Roger Federer – la langue espagnole, la pêche ou la cuisine.

«La chose la plus simple à lui apprendre serait probablement la pêche. Après avoir parlé avec lui, je sais qu’il aime aller pêcher avec ses enfants au lac, donc il a probablement une certaine expérience avec cela. Roger essaie d’apprendre l’espagnol, il a parfois essayé de parler mais je ne connais pas la cuisine. Il n’a jamais cuisiné pour moi auparavant, donc je ne connais pas ses capacités culinaires ».