“Roger Federer est capable de remporter un autre Chelem”

Stan Wawrinka et Benoit Paire sont des amis très proches même en dehors du circuit. Pendant cette période de quarantaine, les Suisses et les Français ont diverti le public en direct sur les réseaux sociaux dans lesquels ils ont parlé sur de nombreux sujets (pas tous liés au tennis).

Paire a demandé à Wawrinka à propos de son compatriote, la prochaine victoire de Roger Federer en Grand Chelem. «Oui, bien sûr, il est capable de gagner un autre Chelem. Il y a une différence entre ne pas pouvoir gagner et ne rien faire.

Je pense qu’il peut, mais je ne pense pas qu’il en gagnera. Mais, bien sûr, il a raté des balles de match à Wimbledon. Il était en demi-finale en Australie cette année, et il fait des runs profonds dans chaque tournoi qu’il joue.

Donc, il est capable de gagner plus parce qu’il l’a déjà fait »- a expliqué Wawrinka. Lors des Championnats de Wimbledon l’année dernière, le Suisse Maestro a atteint sa 12e finale record lors du tournoi après avoir évincé son ennemi Rafael Nadal en quatre sets en demi-finale, exigeant ainsi une revanche pour sa défaite antérieure à l’Open de France.

C’était également la première fois que Federer jouait Nadal à Wimbledon depuis la finale de Wimbledon 2008, un match considéré par certains comme le plus grand match de l’histoire du tennis. Federer a ensuite affronté Novak Djokovic en finale, contre lequel il a perdu dans un thriller en cinq sets d’une durée de quatre heures et cinquante-sept minutes, malgré deux points de championnat au service dans le cinquième set.

Le match a également marqué la première fois qu’un cinquième bris d’égalité a été disputé en 12 matchs en simple masculin et a été la plus longue finale masculine de l’histoire de Wimbledon. Wawrinka et Federer ont amassé des lauriers pour leur nation.

Qu’il s’agisse de leurs victoires en Grand Chelem, des médailles d’or aux Jeux olympiques ou de la Coupe Davis, le pays de la Suisse possède un espace spécial supplémentaire sur la carte du tennis au 21e siècle.