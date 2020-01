Roger Federer est déjà dans les chambres de Melbourne Park

Roger Federer C’est pléthorique. Capable de régner sur tous types de territoires et en toutes circonstances. Le contexte ne dérange pas les Suisses, dont le tennis s’écoule clair et propre comme une source d’eau. Ni la fatigue devant John Millman et l’absence de rythme qu’il a dû affronter devant Marton Fucsovics, ils ont soustrait la magie du tennis de Bâle, qui à 38 ans semble trouver progressivement ce niveau que vous recherchez, même si cela semble être quelques étapes plus bas.

Il n’avait aucun scrupule à enfiler les combinaisons de travail de Roger et à organiser une réunion où il ne serait pas le seul à diriger l’initiative en continu. Mais il n’a pas fait l’erreur de jouer passif, mais avec son service il a été aussi agressif que d’habitude, empêchant toute option de rébellion de la part du Hongrois, qui a toujours combattu comme celui qui a le plus et n’a jamais donné le match pour perdu, malgré de ce que dit le marqueur (4-6, 6-1, 6-2 et 6-2).

Même les plus gros sont touchés par les nerfs, comme l’a montré Federer en début de match. Au milieu du premier quart-temps, Fucsovics a cassé le service à son rival et s’est mis contre toute attente dans le match. Tout le monde attendait la réaction des Suisses, mais rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. Le Hongrois n’a pas baissé le niveau et a fini par gagner le premier tour 6-4. Les fantômes de la rencontre avant Millman ont commencé à apparaître à Federer et le public s’attendait au pire.

Mais à partir d’ici, le jeu a changé. Federer a profité de la précipitation constante d’un Fucsovics qui semblait accuser l’effort consenti au premier trimestre. Manque d’étincelle, de désir, sans la motivation nécessaire pour affronter un match de cette ampleur. Federer a appuyé sur la machine dès le début de l’ensemble. Une vague de pièces de théâtre à succès et colorées de Bâle a éclaté, aboutissant à une autre interruption de service. Fucsovics n’a pas pu trouver le jeu varié et débordant qui s’applique lorsqu’il est concentré, et était un dessin animé au deuxième tour (1-6).

Fucsovics a tout essayé pour sortir Roger de sa zone de confort. Coups à l’envers et à droite, planzos, sert avec tous les effets possibles, à gauche, téléchargés sur le net, mais c’est le Hongrois qui a fini par attraper le filet tissé par lui-même. Federer a géré la situation et n’a eu aucun problème à couper toute rébellion au reste des Hongrois. De nombreux services directs et un grand pourcentage de points gagnés avec le premier service, ont fait que Fucsovics n’avait aucune chance et a vu comment en une heure Federer était déjà deux sets à un.

Le bon gars de Marton a enduré le quatrième set, mais malgré tout, le partiel a gardé le même scénario que les précédents, le désespérant quand il a vu que le Suisse était un mur imprenable. Cela dit, le quatrième set était une simple procédure. Un pas de plus vers la gloire de Roger, qui devra continuer à jouer au niveau indiqué aujourd’hui pour battre Tennys Sandgren en quart de finale. Vous ne pouvez pas induire en erreur un Federer, sachant que l’Américain arrive avec le moral des nuages ​​après avoir battu Fabio Fognini.

