Roger Federer est étonné de la semaine qu’il a passée avec Rafael Nadal & co. en Afrique du sud

Près de sept jours se sont écoulés depuis l’exposition du Cap au cours de laquelle Roger Federer et Rafael Nadal ont brillé devant une fréquentation record avec l’aide de Bill Gates et Trevor Noah, mais Federer n’arrive toujours pas à croire quelle semaine il vient de passer.

La légende suisse a résumé ses sentiments sur Instagram, en joignant quelques photos de l’événement. “Un regard sur la semaine dernière est encore surréaliste”. Nota Roger. En effet, ce fut une semaine magique pour Federer. Il a finalement joué un match au Cap, en Afrique du Sud, un endroit où il a voulu figurer longtemps étant donné que sa mère est d’origine afrikan.

Il a passé presque une semaine entière avec sa famille et ses amis, parmi lesquels on peut compter à Rafael Nadal, Bill Gates et Trevor Noah. Outre ce qui précède, Roger a passé beaucoup de temps avec les enfants afrikans, divertissant les petits enfants tout en faisant une apparition surprise dans une salle de classe.

Oh, et avons-nous oublié de mentionner qu’il a participé à une séance de saut à côté d’eux après la fin du match de double entre «Gateserer» et «Nsquared»? L’ensemble de l’exposition, dont l’attraction principale a été le duel entre Roger Federer et Rafael Nadal, a réuni un nombre record de participants – 51 954 paires d’yeux – et collecté 3,5 millions de dollars pour aider les enfants afrikans défavorisés grâce à l’aide de Roger Fondation Federer.

De plus, Federer a eu la chance de déguster une de ses boissons préférées – le champagne Moet et Chandon – lors d’un brunch spécial organisé par la marque française. Pas étonnant qu’ils l’aient fait depuis que Roger est leur ambassadeur mondial depuis 2012.

Mais le brunch n’était pas le seul endroit où Roger Federer sirotait du champagne. Le voyage d’exposition s’est terminé par une fête à laquelle sa famille et ses amis ont participé, notamment Rafael Nadal et Thomas Berdych. L’événement festif a duré une grande partie de la nuit.

Dans l’ensemble, Roger Federer a eu un temps merveilleux qui l’a sûrement fait ignorer le goût amer laissé par la défaite en demi-finale contre Novak Djokovic à l’Open d’Australie.