Roger Federer est-il l’athlète le plus attrayant pour les sponsors? Entre les gains, les salaires, les prix et les sponsors, Forbes, le plus dominant comme nous le savons, est la star du football Lionel Messi, avec 127 millions de dollars. L’Argentin de 32 ans précède le footballeur du FC Juventus Cristiano Ronaldo.

En troisième place, un autre footballeur, le Brésilien Neymar, qui évolue pour le club français du PSG. Roger Federer occupe la cinquième place de ce classement spécial. Le Swiss Maestro est l’un des athlètes les plus aimés en termes de parrainage et, pour ce qu’il incarne dans le monde du sport, il est peut-être le plus agréable au goût, malgré le classement.

L’image globale de Federer est une marque consolidée au fil des ans, devenu international (RF, avec Nike). Ce n’est pas un hasard si UNIQLO a tout fait pour avoir Federer, avec un contrat de dix ans qui rapportera aux Suisses environ 300 millions de dollars!

Mais le choix stratégique d’UNIQLO, brad japonais, a également été fait en considération des Jeux Olympiques de Tokyo 2020: quel meilleur choix que Federer en tant que cover-man? Federer a 38 ans, il en aura 39 en août 2020, mais les sponsors le veulent toujours.

Étant donné qu’il devrait jouer jusqu’à l’âge de 40 ans, avec des marges de profit incroyables, pour les deux prochaines années, de nombreuses marques voudront toujours avoir Federer de leur côté, et cela se produira probablement même lorsque Federer prendra sa retraite.

La Suisse représente certaines des marques les plus importantes et les plus célèbres: UNIQLO, Rolex, Barilla, Mercedes-Benz, Lindt, Moet & Chandon, Sunrise, NetJet, Rimowa, Jura, Credit Swiss et, bien sûr, Wilson, la marque de sa raquette.

Le contrat avec Mercedes-Benz n’expirera qu’en 2027, le contrat avec UNIQLO en 2028, avec Rolex ce sera probablement un partenariat à vie! En 2019, Federer a gagné 86,4 millions de dollars grâce à des avenants, un chiffre incroyable.

Cela met en évidence un facteur à prendre en considération: maintenant la vraie marque est précisément représentée par les Suisses, recherché par beaucoup pour son image qui a sa propre taille et peut-être une valeur incalculable.