Roger Federer est-il un joueur sous-estimé sur terre battue, par rapport à ce qu’il a accompli et compte tenu de toutes les défaites contre Rafael Nadal? Le Suisse est unanimement considéré comme un joueur de tennis offensif, avec un jeu de tennis parfait pour le gazon et les terrains durs et avec un bon tennis sur terre battue, mais moins efficace par rapport aux deux autres surfaces de jeu.

Et cela est en partie vrai. Federer a un joueur de tennis offensif qui préfère les jeux de service, de coup droit et de filet. Mais il est aussi un solide joueur de la ligne de base, et peut-être que ses performances sur terre battue ont trop souvent été sous-estimées.

La comparaison est évidemment Rafael Nadal. Roger Federer a remporté un total de 11 titres sur terre battue, l’Espagnol en a remporté 59. Compte tenu du face à face sur terre battue, Nadal mène 14-2. Federer a battu Rafa deux fois sur terre battue, mais il y a un facteur très important à considérer: Nadal n’a perdu que 8 finales sur terre battue et un total de 38 matchs sur cette surface.

La domination de l’Espagnol sur cette surface est sans précédent. Pensez si Nadal n’avait pas été joueur de tennis: entre 2005 et 2010, Federer aurait pu obtenir bien plus de titres sur terre battue. En fait, souvent, les excellentes performances des Suisses sur terre battue ont été stoppées par Nadal, qui a évidemment remporté les honneurs et la gloire.

À l’époque de Nadal, Federer a néanmoins creusé un espace important sur des terrains en terre battueet ses performances étaient encore dignes et, à mon avis, sous-estimées par beaucoup. Parmi les 38 matches perdus sur terre battue par Nadal, entre autres, Novak Djokovic en a remporté 7, Dominic Thiem 4, Fabio Fognini et Gaston Gaudio 3, Roger Federer, Andy Murray et David Ferrer 2.

Tous ceux qui ont réussi à vaincre Rafael Nadal sur terre battue ont pu obtenir un résultat extraordinaire, compte tenu de la domination de l’Espagnol, et Roger Federer est certainement l’un d’entre eux.