Roger Federer est impatient de retourner en Afrique du Sud

La légende suisse Roger Federer a eu le temps du gala Le Cap, Afrique du Sud après un match d’exhibition réussi contre son plus grand adversaire, Rafael Nadal. Après avoir accueilli l’événement triomphant, il semble que Federer n’en a toujours pas fini avec la nation sud-africaine. Ses fonctions de touriste ne sont pas encore terminées.

Pendant sa tournée au cours de la première semaine de février, Roger était entouré par la Montagne de la Table (un point de repère important au Cap). Mais étonnamment, il n’est jamais allé à la montagne.

“Soit dit en passant, je n’ai jamais été sur la Montagne de la Table, mais c’est un must, donc je garde cela comme une raison de revenir ici bientôt”, a déclaré Federer à Schweizer Illustrierte (médias suisses).

Federer est proche du pays d’Afrique du Sud car ses racines remontent à cette nation, car sa mère, Lynette Federer, est originaire de cette région.

«Rétrospectivement la semaine dernière est encore surréaliste» – Roger Federer

La «Fedal» diffusée au Cap le 7 février a vu un public record de 51 954 personnes. En outre, le match a permis de recueillir 3,5 millions de dollars pour la Fondation Roger Federer. Il s’agissait du montant le plus élevé jamais récolté dans la série «Match for Africa». Depuis sa création en 2010.

«Quelle nuit inoubliable: nous avons collecté 3,5 millions USD pour les enfants vulnérables de la région. Atteint un record du monde avec plus de 51 000 spectateurs lors d’un match de tennis et s’est tellement amusé. Merci aux trois philanthropes inspirants Rafa, Bill et Trevor d’avoir partagé ce moment émouvant », a partagé Federer sur Instagram.

Le natif de Bâle voulait que les billets soient accessibles aux spectateurs. Et par conséquent, 10 000 billets étaient disponibles pour près de 11 $ US.

«Merci aux centaines de personnes qui ont organisé ce Match en Afrique et créé un événement de grande classe. Mais surtout, merci, l’Afrique du Sud. Merci Le Cap pour votre immense soutien et pour avoir fait une différence pour ceux qui en ont besoin », a-t-il ajouté.

“Rétrospectivement la semaine dernière est encore surréaliste”, a expliqué Federer lors de la fête de vendredi et de quelques jours productifs au Cap via les réseaux sociaux. En outre, hors du terrain, Federer et Nadal ont également fait le tour de la ville du Cap et interagi avec des enfants locaux.

Prochain sur le circuit ATP, fin février, le numéro trois mondial Roger Federer devrait défendre son titre à Dubaï.