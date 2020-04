Roger Federer est là pour rester – Blagues à part

Nous avons récemment publié un article sur la journée du poisson d’avril avec la farce que notre star du tennis bien-aimée Roger Federer avait annoncé sa retraite du tennis professionnel. Alors que la plupart de nos lecteurs ont compris l’esprit de l’article et ont réagi dans le même esprit, il y avait une section qui n’était pas satisfaite du sujet de notre choix.

Nous voulons juste clarifier que ce n’était rien d’autre qu’une tentative d’alléger l’humeur à un moment où nous entendons de plus en plus de nouvelles négatives en ce qui concerne le tennis. Roger Federer est toujours dans le coup, le maestro annonçant qu’il est prêt à enfiler son équipement de tennis en 2021 également.

L’icône du tennis suisse est l’un des plus grands athlètes à avoir foulé le terrain. Avec 20 tournois du Grand Chelem à son actif, il continue de faire des performances incroyables à l’âge de 38 ans. En fait, il a réalisé des performances incroyables à l’Open d’Australie avec des victoires palpitantes lors de matchs de marathon contre John Millman et Tennis Sandgren. Il ne fait aucun doute qu’il reste encore beaucoup de carburant dans le réservoir et sa retraite est encore quelque chose qui ne nécessite pas encore une discussion appropriée.

Cela dit, nous espérons sincèrement que l’icône suisse continuera de nous fasciner avec son art pour les années à venir. En fait, dès la reprise de la saison de tennis, nous sommes aussi excités que tout le monde de voir Roger Federer faire son retour tant attendu de blessure. Ses vidéos récentes indiquent que nous pourrions le voir en action dès la fin de la pandémie.

Nous regrettons toute confusion qui aurait pu résulter de notre article.