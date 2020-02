Roger Federer est le “ meilleur athlète de tous les temps ”, tweete Toni Kroos du Real Madrid

Bien qu’il soit bien connu que la légende suisse Sagacious de 38 ans, Roger Federer est le meilleur athlète de tous les temps avec 103 titres en carrière à l’ère ouverte et un record de 20 titres de Grand Chelem Single scintillant sous son nom, mais le La star du football allemand, Toni Kroos, la bouée de sauvetage du milieu de terrain du club de football espagnol du Real Madrid avec sa capacité de distribution de balles excentrique, l’avait réaffirmé dans un tweet plus tôt cette semaine et avait fait des prévisions sur qui pourrait détenir la clé pour devenir le successeur de la légende suisse.

En fait, ce n’est ni la première, ni la deuxième fois, le milieu de terrain du Real Madrid a admis que Roger était le G.O.A.T.

Comme mentionné ci-dessus, plus tôt cette semaine, l’un de ses partisans de Tweeter lui a posé des questions sur son athlète préféré de tous les temps, la réponse était la même et Toni Kroos, un fan de Roger Federer qu’il avait rencontré deux fois au Masters 1000 de Madrid et à Le London Masters a déclaré que le chef-d’œuvre suisse détenant un record de 83,2% de victoires dans les grandes arènes était le meilleur.

Questions et réponses? #asktoni – Toni Kroos (@ToniKroos) 9 février 2020

Plus tard, un autre fan a demandé à Kroos qui pourrait succéder à Roger Federer, le milieu de terrain allemand ayant une vision formidable pour contrôler le milieu de terrain, a déclaré que ce pourrait être le jeune flair grec Tsitsipas.

Selon vous, qui peut succéder à Roger Federer? #askToni – Gaby M. (@ggabrielamedina) 9 février 2020