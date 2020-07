« Roger Federer est le meilleur de tous les temps »

Il y a beaucoup de joueurs de tennis et d’anciens joueurs qui prétendent que Roger Federer est la CHÈVRE. L’une des dernières était l’ancienne légende italienne Adriano Panatta. Mais Nick Kyrgios est aussi un grand admirateur du Swiss Maestro. Ces dernières années, notamment grâce aux réseaux sociaux, nous en avons appris davantage sur le caractère de certains joueurs de tennis qui publient souvent leurs réactions, leurs commentaires et certains moments de leur vie sous forme d’histoires, de clips vidéo ou de photos.

Nick Kyrgios est l’un d’entre eux et n’est jamais banal dans ses postes. Le joueur de tennis australien dit toujours ce qu’il pense du coût de risquer le pilori médiatique. Ces derniers jours, il s’est plaint de ce qui s’était passé lors de l’Adria Tour, exprimant sa déception pour le type de tournoi organisé en frappant contre Alexander Zverev coupable de ne pas avoir respecté les 14 jours de quarantaine obligatoire, après avoir participé au tournoi de discorde voulu par Novak Djokovic, où de nombreux joueurs et entraîneurs de tennis se sont révélés positifs à Covid-19.

Annonces :

Au lieu de cela, lorsque Nick Kyrgios doit parler de Roger Federer, le calme revient. L’Australien ne m’a pas caché son admiration et le grand respect, tant sur le terrain qu’en dehors, qu’il a envers le joueur de tennis suisse. Il y a quelques jours à peine, Kyrgios lui-même le définissait comme « le meilleur de tous les temps » et sur le site Web de l’ATP, ils ont créé un clip qui met en évidence certaines phases du jeu dans lesquelles le joueur de tennis de Camberra s’inspire de Federer.

En particulier, le coup qui a le plus inspiré Kyrgios est le SABR (Sneak Attack By Roger) qui consiste à avancer à l’intérieur du terrain en anticipant la réponse au service de l’adversaire afin de le prendre en contre-temps et de fermer le point directement ou avec le coup suivant.

Les affrontements directs entre le 20 fois champion du Chelem et Kyrgios disent 6-1 en faveur de Federer, la seule victoire de l’Australien remontant au Masters 1000 à Madrid en 2015 lorsque le joueur de 25 ans de Camberra a prévalu pour deux. sets dans un match dans lequel trois bris d’égalité ont été joués.La dernière victoire de Federer dans un tournoi officiel est celle de 2018 à l’Open des États-Unis, où les Suisses ont terminé la pratique des Kyrgios en trois sets avec le score de 6-4 / 6- 1 / 7-5.

Adriano Panatta a également évoqué la rivalité entre Federer et Djokovic. L’Italien n’a aucun doute sur qui est le meilleur de tous les temps: « Facile, Roger Federer. Les statistiques en faveur de Djokovic ne m’intéressent pas. Je regarde le complexe.

Le style, la main, la complétude: Federer est, et sera toujours, celui qui joue au tennis mieux que tout le monde « , a-t-il déclaré.