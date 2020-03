“Roger Federer est le meilleur de tous les temps sur et en dehors du terrain”

Serena Williams observe sa famille en quarantaine en raison de l’urgence du coronavirus. La joueuse de tennis américaine a évoqué ces jours-ci les difficultés auxquelles elle est confrontée dans le double rôle de joueuse de tennis et de mère à plein temps, après la naissance de son Olympia.

Tous deux nés en 1981, Roger Federer et Serena Williams ont sans aucun doute marqué l’histoire de notre sport. Alors que la joueuse de tennis suisse a conquis 20 titres du Grand Chelem, l’Américaine est actuellement déjà à 23 ans, en plus d’avoir cumulé 319 semaines en tête du classement féminin.

Lors de la Hopman Cup 2019, Federer était partenaire de sa compatriote Belinda Bencic et Williams était en tandem avec l’Américaine Frances Tiafoe. «J’étais tellement excité, et c’était littéralement le match de ma carrière. Jouer juste quelqu’un de si génial, quelqu’un que vous admirez tellement, et un match qui signifie réellement quelque chose – ce n’est pas souvent ce qui se passe », a déclaré le champion américain.

«C’était vraiment cool de jouer quelqu’un encore à son apogée, comme moi, tous les deux dans nos premiers. Je suis un peu triste que ce soit fini. Je veux dire que le gars est le meilleur de tous les temps, sur et en dehors du terrain », a ajouté le champion du Grand Chelem à 23 reprises.

“C’était très amusant. Quel plaisir. Quel honneur. Merci d’avoir rendu cela possible. J’étais nerveux de revenir. Les gens parlent tellement de son service et je vois pourquoi c’est un service si merveilleux parce que vous ne pouvez tout simplement pas lire it “- a expliqué Federer devant 14 000 fans de Perth et des millions de personnes dans le monde qui attendaient avec impatience le concours.