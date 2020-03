“Roger Federer est l’un des meilleurs joueurs de terre battue de l’histoire”

Roger Federer et Rafael Nadal ont occupé les deux premières places du classement ATP en continu de juillet 2005 à août 2009 et sont les deux seuls hommes de l’histoire du tennis à avoir terminé 6 saisons aux deux premières places du classement.

Federer a été numéro 1 mondial pour un record de 237 semaines consécutives entre février 2004 et août 2008. De 2006 à 2017, les deux rivaux ont disputé quatre finales à l’Open de France, trois au tournoi de Wimbledon et deux à l’Open d’Australie.

Nadal a remporté six de ces neuf finales en perdant les deux premiers à Wimbledon et la dernière en Australie. Quatre de ces neuf finales ont atteint le cinquième set (Wimbledon 2007 et 2008 et Open d’Australie 2009 et 2017), de plus, la finale de Wimbledon 2008 a été désignée par beaucoup comme le jeu le plus beau et le plus excitant de l’histoire du tennis.

Le champion espagnol croit fermement que Federer est l’un des courtisans d’argile doués du tennis. «Roger Federer est aussi un champion incroyable. C’est un joueur fantastique, un joueur de terre battue. Un joueur qui a pu jouer en 2006, 2007, 2008, finales, puis gagner 2009.

Et puis rejouer la finale en 2011. Les demi-finales en 2005 », a déclaré Nadal. «Je ne vois pas beaucoup de joueurs qui ont participé à toutes ces phases finales de Roland-Garros d’affilée. Cela signifie donc que Roger est probablement l’un des meilleurs joueurs de terre battue de l’histoire », a ajouté le« roi de la terre battue ».

«Mon premier challenger était sur terre battue, mon premier satellite était sur terre battue, le premier joueur que j’ai battu était sur terre battue. L’argile est donc venue en premier », a expliqué Federer.