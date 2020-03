«Roger Federer est ma première, deuxième et troisième priorité»

Ayant terminé sa carrière en 2012, Ivan Ljubicic était resté autour du tennis pendant quelques années avant d’avoir la chance d’embrasser un nouveau projet massif, devenant l’entraîneur de Roger Federer en 2016. Roger a perdu la finale à Doha contre Milos Ranos au début de la saison. et en demi-finale à l’Open d’Australie à Novak Djokovic, rompant son horaire pour subir une opération au genou le 3 février.

Ivan Ljubicic a dû attendre jusqu’en avril pour rejoindre à nouveau Roger sur le terrain, mais ce n’était pas un problème, le Croate étant impatient de ramener Roger sur la voie gagnante, sachant exactement comment y parvenir. Il s’est avéré que les problèmes avec le genou étaient très graves et Roger a dû sauter le reste de la saison après la défaite en demi-finale à Wimbledon, abandonnant le top 10 pour la première fois en 15 ans et repartant de zéro. à l’Open d’Australie 2017.

Avec suffisamment de temps pour tout préparer, Ivan a mené Roger vers deux couronnes majeures cette année-là, conquérant Melbourne après une victoire épique sur Rafael Nadal et ajoutant Wimbledon à son décompte, tenant un trophée majeur dans ses mains pour la première fois en cinq ans.

Avec d’autres résultats notables, Federer a remporté 54 victoires en 59 matches cette année-là, terminant deuxième derrière l’Espagnol et poussant fort en 2018 également, surtout après avoir défendu la couronne à Melbourne pour le 20e et jusqu’à présent le dernier titre majeur.

En février, Roger est devenu de loin le plus vieux no. 1 dans l’histoire de l’ATP, produisant de la magie de son revers comme jamais auparavant et se tenant fort contre des rivaux beaucoup plus jeunes. Lors de la saison précédente, Federer a fait assez pour rester dans le top 3 derrière Nadal et Djokovic, gaspillant une énorme opportunité d’ajouter un autre trophée de Wimbledon à sa collection et espérant de nouvelles bonnes courses en 2020.

Roger était le demi-finaliste à Melbourne mais avant d’annoncer une opération au genou qui l’éloignera du terrain jusqu’à Halle en juin, manquant Dubaï, Indian Wells, Miami et Roland Garros. Tout comme en 2016, Ljubicic attend patiemment le retour de son joueur, voyage en Suisse et passe du temps avec Roger dans ses premiers jours de récupération.

Le Croate a confirmé une fois de plus que Roger Federer est sa priorité absolue tant qu’il veut jouer et concourir, appréciant une chance de travailler avec lui pour la cinquième année consécutive. “Roger est ma première, deuxième et troisième priorité.

Pour lui, je suis disponible 52 semaines par an et ça le restera tant qu’il voudra continuer à jouer. Je suis reconnaissant pour les opportunités que cela m’a donné et aucune n’était plus importante que le privilège de travailler avec Roger. Je ne peux pas imaginer entraîner quelqu’un d’autre après Federer. ”