“Roger Federer est ma première, deuxième et troisième priorité” – Ivan Ljubičić

Roger Federer est actuellement assis sur la touche, se remettant de sa chirurgie du genou. Par conséquent, son entraîneur et ancien joueur du top 10, Ivan Ljubičić, a également eu un peu de temps libre. Pour le plus grand plaisir des fans, il en a utilisé une partie pour donner une interview à TagesAnzeiger, parlant de beaucoup de choses Roger.

Ivan Ljubičić a pris sa retraite en 2012, après une très bonne carrière qui comprenait une victoire en Coupe Davis en 2005 avec la Croatie et un titre ATP Masters 1000 à Indian Wells en 2010. De plus, il a également atteint un rang de carrière n ° 3 mondial en 2006.

«Le privilège de travailler avec Roger Federer» – Ivan Ljubičić

Depuis sa retraite, Ivan a entraîné quelques joueurs. Il ne pouvait tout simplement pas rester à l’écart du tennis; cela reste sa plus grande passion. Naturellement, Roger Federer et Ivan ont très bien réussi une fois qu’ils ont commencé à travailler ensemble.

«Le tennis coule dans mes veines, c’est mon premier amour. Je suis reconnaissant pour toutes les opportunités que j’ai eues grâce au tennis, mais aucune d’entre elles n’était plus grande que le privilège de travailler avec Roger Federer. »

Si vous regardez de plus près, il y a beaucoup de similitudes entre les deux hommes. Les deux ont joué au tennis offensif et agressif, et les deux sont du même âge; Ivan a un peu plus de deux ans de plus que Federer!

Mais avant toute chose, je vais vous annoncer la bonne nouvelle. Il est resté en Suisse, gardant un œil sur Roger et sa récupération.

“La rééducation de Roger se passe très bien et j’espère être de retour sur le terrain avec lui bientôt.”

Le duo a commencé à travailler ensemble en 2016. Ironiquement, lorsque Ivan est entré à bord, Federer se remettait de son opération du genou d’alors. Une fois de retour sur le terrain, l’influence d’Ivan est apparue. Le service de Roger a été en quelque sorte amélioré, il a commencé à utiliser plus de variance sur ses coups, en particulier le revers, et il a commencé à terminer les points assez rapidement.

Tout cela a ravivé la superstar suisse et les titres ont suivi. En 2017, Roger a de nouveau remporté le Grand Chelem et a même repris la place de n ° 1 mondial, même brièvement. Ils n’ont même pas encore fini. Tout comme Roger Federer, Ivan a faim de beaucoup plus dans les années à venir.

“Roger est ma première, deuxième et troisième priorité, je suis prêt à sa disposition 52 semaines par an et cela restera ainsi tant qu’il aura l’intention de jouer.”

C’est un véritable engagement, étant donné que Ljubičić est également propriétaire de deux agences sportives. Mais Roger, et sa quête de titres, reste sa plus grande priorité.

Roger sera de retour assez tôt et nous retrouverons Ivan dans la loge du joueur. Espérons que le maestro suisse pourra à nouveau tirer sur tous les cylindres, comme en 2017.