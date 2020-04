“Roger Federer est parmi les plus grands athlètes, Rafael Nadal se joindra ..”

Toni Nadal est l’un des entraîneurs les plus accomplis de l’histoire du tennis, menant son neveu Rafael vers 16 titres majeurs et faisant de lui l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Toni était là pour guider les premiers pas de Rafa au tennis, lui apprendre à agir sur le terrain et à toujours donner son 100%, sans casser les raquettes comme de nombreux autres joueurs talentueux ne peuvent pas se le permettre.

Sous son oncle, Rafa est devenu l’un des travailleurs les plus durs du jeu, désireux d’améliorer toujours son jeu et d’ajouter de nouveaux éléments à son arsenal déjà impressionnant. Entre 2005 et Roland Garros 2017, Toni et Rafa ont revendiqué de nombreux titres notables à travers le monde et réalisé des records à peine battus, notamment sur terre battue.

Après quelques années difficiles entre 2014-2016, Rafa n’a pas pu rivaliser avec les principaux joueurs, aux prises avec des blessures et décidant d’apporter des changements importants avant 2017, ajoutant son ami de longue date et un ancien non du monde.

1 Carlos Moya à son équipe d’entraîneurs. Comme annoncé précédemment, Toni a quitté son poste d’entraîneur de Rafa pour la première fois au printemps 2017, menant Rafa vers la dixième couronne de Roland Garros et réalisant la meilleure retraite possible après une carrière incroyable.

Toni dirige désormais la Rafa Nadal Academy chez lui à Manacor, s’occupant des jeunes pistolets et des professionnels comme Casper Ruud et Jaume Munar, restant proche du tennis et partageant ses connaissances avec la génération à venir. Répondant à quelques questions pendant ces périodes d’isolement, Toni a révélé sa liste avec les meilleurs athlètes de tous les temps, y compris Roger Federer et espérant y voir son neveu également dans les années à venir s’il ajoute plus de majors à son décompte déjà impressionnant.

Roger Federer est en tête du classement avec 20 Majeurs, un de plus que Nadal qui a décroché deux trophées en 2019 avant de s’incliner face à Dominic Thiem en quart de finale à l’Open d’Australie en janvier. “Il est difficile de dire qui sont les plus grands athlètes de tous les temps.

Certains d’entre eux sont Lionel Messi, Tiger Woods, Michael Phelps, Roger Federer, Michael Jordan et, j’espère que s’il peut gagner un peu plus, Rafael Nadal également. ”