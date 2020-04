Lors d’un Instagram Live, le joueur roumain Marius Copil a donné son avis sur les joueurs des Big Four et la raison pour laquelle ils jouent encore au tennis. “Roger [Federer] est passionné de tennis “, l’ancien numéro un mondial

56 a déclaré à l’administrateur du compte Instagram officiel de Troll Tennis. “J’ai pratiqué plusieurs fois avec lui, avant les matchs, et … Je me souviens quand il jouait à Miami, je ne me souviens pas contre qui, et pendant l’entraînement il m’a demandé” Connaissez-vous ce gars? “Je l’ai vérifié dehors, et le gars avait cinquante ou soixante ans, et il [Federer] était le numéro un depuis tant d’années, mais il faisait ce genre de travail pour voir quels étaient les bons coups de l’adversaire, les erreurs, etc.

Roger, avec autant d’expérience que lui, aime explorer son adversaire et parler de lui avec un autre joueur. Et c’est pendant l’entraînement avant le match, il parle juste de l’autre gars pour voir ce qu’il peut faire de mieux et comment le battre.

C’est de la passion pour moi. S’il n’avait pas de passion – il a presque quarante ans en ce moment – il se serait arrêté. Parce qu’il a tellement d’argent, il a des enfants… La passion est donc là. C’est pareil avec Rafa [Rafael Nadal] et Nole [Novak Djokovic].

Et Andy Murray. Après deux interventions chirurgicales, et sachant que s’il ne va pas bien, il peut perdre sa capacité à marcher, il retourne toujours au tennis ». Copil a également partagé son opinion sur le sujet GOAT.