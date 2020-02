“Roger Federer est plus beau à regarder, mais Djokovic est le meilleur de tous les temps”

Tennys Sandgren a débuté 2020 à Doha, étant éliminé au premier tour par le français Corentin Moutet, alors finaliste du tournoi. À Auckland, où il était champion en titre, il a passé les huitièmes de finale en battant l’Australien Michael Venus mais a été battu au tour suivant par son compatriote John Isner, numéro 4 du classement.

Il a atteint les quarts de finale de l’Open d’Australie pour la deuxième fois de sa carrière où il a été battu au cinquième set par Roger Federer après avoir raté sept balles de match. Sandgren a fait son entrée dans le Top 100 du classement ATP vers la fin de 2017 après avoir participé principalement à l’ATP Challenger Tour pendant de nombreuses années.

Né et élevé à Gallatin, Tennessee, il a joué deux ans au tennis universitaire à l’Université du Tennessee avant de lancer sa carrière professionnelle. Lors d’une interview à l’Open de New York, Tennys a révélé le meilleur joueur de tennis entre Federer et Djokovic: «Il ne fait aucun doute que Federer est plus beau à regarder, mais Novak est le meilleur de tous les temps.

Nous faisons une chose et il en fait une autre. Nous essayons de frapper un vainqueur, alors qu’il place le ballon dans des zones difficiles et irritantes, où il est impossible de le surprendre. Il vous étouffe lentement. Ce qu’il fait est tout simplement incroyable. J’ai l’impression que c’est à portée de main si je continue de m’améliorer, de continuer à m’efforcer dans la bonne direction.

Le tennis est un sport difficile; vous essayez d’atteindre un pic au bon moment, essayez de faire de votre mieux au cours de ces semaines et de moudre, mettez votre meilleur pied en avant. J’ai l’impression de bien jouer, de faire de bonnes choses sur le terrain et de m’améliorer en tant que joueur.

Quand je joue mon meilleur tennis, j’ai l’impression de rivaliser avec les meilleurs joueurs. Cependant, il y a des choses sur lesquelles je dois encore travailler – probablement pour améliorer l’aspect mental et ne pas être si frustré; Je dois jouer concentré et être positif, des choses comme ça ».